Avevate per caso qualche dubbio? Noi assolutamente no, noi nel momento in cui avevamo avanzato delle ipotesi meteo climatiche stagionali eravamo convinti del fatto nostro.

Chiaramente stiamo parlando di quella che molto probabilmente verrà ricordata come una delle estati più calde di sempre. Magari non la più calda in assoluto ma comunque quella in grado di sgretolare record incredibili. Non sarà sicuramente il caldo più duraturo degli ultimi decenni (il 2003 fino a questo momento è imbattibile) ma sarà sicuramente il caldo più feroce mai registrato.

A questo punto possiamo tranquillamente affermare che le promesse meteo sono state ampiamente mantenute. Se qualcuno nutriva dei dubbi, giustamente, dovrà chiaramente ricredersi. Vero è che non è ancora arrivato il momento di stilare un bilancio definitivo, d’altronde abbiamo davanti a noi ancora qualche giorno di Estate meteorologica, ma possiamo tranquillamente dirvi che le proiezioni stagionali non hanno cannato.

Avremo sicuramente preferito sbagliare, questo possiamo dirvelo con molta tranquillità, avremmo preferito commentare ben altre situazioni meteorologiche ma questo è quello che passa il convento quindi dobbiamo giocoforza accontentarci.

Ora non resta che portare un po’ di pazienza perché tanto l’autunno è dietro l’angolo e tra qualche giorno già avremo un assaggio delle potenzialità della prossima stagione. Una stagione che molto probabilmente sarà in grado di farsi largo in anticipo rispetto alla media degli ultimi anni, se invece consideriamo la normalità stagionale dovrebbe prendere il largo rispettando le consegne.

Fatto sta che possiamo ritenerci soddisfatti dell’affidabilità mostrata dai pattern climatici che avevamo utilizzato per stilare il trend estivo. Ora siamo curiosi di vedere se quegli stessi pattern climatici avranno lo stesso grado di affidabilità nel fornirci preziose indicazioni sul trend autunnale e sul trend invernale.