Negli ultimi mesi spesso e volentieri abbiamo parlato di normalità meteo climatica riferendoci chiaramente a quello che era il tempo atmosferico durante determinate stagioni del passato.

Abbiamo detto, per chi non lo sapesse, che prima degli anni 2000 (pur con qualche segnale preoccupante già negli anni 90) la situazione non era minimamente paragonabile a quella che abbiamo vissuto successivamente. Il 2003 ha segnato un cambio di passo allucinante, ci siamo d’improvviso trovati catapultati all’interno dell’era del riscaldamento globale. Da lì in poi le estati sono state sempre più calde, non ultima quella che stiamo vivendo.

Diciamo però, riferendoci a quest’anno, che al momento è stato luglio il mese capace di spostare gli equilibri. Giugno ci propose una prima metà temporalesche, poi ci fu un’ondata di caldo molto forte ma durò pochi giorni, infine arrivò appunto luglio e tutti sappiamo come è andata.

Ora sta iniziando ad agosto, un mese che solitamente è capace di proporci pesanti ondate di caldo ma che a detta dei centri di calcolo internazionali almeno fino a Ferragosto potrebbe risparmiarci picchi di calore paragonabili a quelli vissuti il mese scorso. Questa sarebbe già una gran bella notizia, però ci stiamo chiedendo una cosa: si potrà parlare di normalità o no?

Beh, diciamo che se prendiamo in considerazione la normalità del nuovo millennio allora sì, d’altronde potrebbe fare comunque caldo anche se a tratti. Per caldo intendiamo temperature che si potrebbero facilmente portare oltre la soglia dei 35 °C in tantissime località italiane. Questo caldo ormai diventato abbastanza frequente, quindi possiamo dirvi che è diventato normale nel corso della stagione estiva.

Se vogliamo considerare la probabile variabilità che ci accompagnerà sino a Ferragosto allora magari utilizzare il termine normalità è un po’ eccessivo. Tuttavia tale variabilità andrà chiaramente confermata giorno per giorno, infatti le probabilità che l’alta pressione possa riuscire a prendere il sopravvento da un momento all’altro sono alte.

Comunque la si guardi il concetto di normalità è sempre molto aleatorio, soprattutto di questi tempi…