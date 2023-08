Con l’inizio di Agosto, ⁤ci avviciniamo alla conclusione dell’estate ⁣2023. Le previsioni meteo suggeriscono che potremmo assistere⁤ a notevoli variazioni, soprattutto⁣ nella prima metà del mese.

Il ricordo di Agosto⁢ nelle decadi passate

Forse ⁢alcuni‍ non ricordano ​come si presentava⁢ il mese ​di Agosto durante‌ gli anni ’80 e ’90. Dopo la metà del mese, iniziavano a emergere chiari indizi​ di un ⁢cambio di stagione, con la tipica tempesta agostana. Questi ‍segnali erano rappresentati‍ da temporali sempre più frequenti,⁣ scatenati dalle correnti atlantiche, ‍le stesse che a Settembre danno il via ​a una serie di perturbazioni che ci accompagnano per gran parte dell’autunno (tempesta equinoziale).

Le ⁢aspettative per il prossimo ​Autunno

Ma⁤ ora, con ⁤la modifica della ⁢circolazione atmosferica, cosa⁣ possiamo‍ prevedere ⁤per il prossimo mese di Settembre? Secondo⁤ le nostre previsioni, le possibilità che l’Autunno ⁢si manifesti con intensità sono ‌molto ⁤alte.​ Questo implica che le prime vere perturbazioni atlantiche ​potrebbero raggiungere il Mediterraneo, creando le condizioni per‍ significative ondate di maltempo.

Le ‍fasi anticicloniche e i ‍picchi termici

Certo, non mancheranno le fasi meteo anticicloniche con picchi⁢ termici ‍elevati. ⁣Se dovesse persistere il​ caldo anche nella prima parte dell’autunno, la situazione potrebbe diventare⁢ incerta e⁤ suscitare⁤ preoccupazione.

Settembre 2023: un ritorno al passato?

Per concludere, possiamo affermare che Settembre⁤ di quest’anno‍ potrebbe ‌seguire le ‍orme dei mesi di Settembre precedenti al 2000. ‌Una sorta di mese retrò. Sarà davvero‌ così?

Le ​ondate di⁣ calore eccezionali⁣ di Settembre

Ricordiamo che in Settembre, gli ‌archivi meteo riportano di ondate di calore straordinarie, addirittura record‍ per la prima​ decade del mese. L’ondata di ‍calore del Settembre 1946 fu memorabile, con punte di temperatura superiori ai 45 gradi nel Sud Italia, 40 persino nella stazione di Roma Ciampino.

Questi fenomeni⁢ potrebbero essere particolarmente intensi, fenomeni che potrebbero preoccuparci ⁤non poco. Questo è un argomento che affronteremo più avanti.

In conclusione, l’estate meteo 2023 potrebbe riservare sorprese, con un Agosto che⁤ potrebbe ​segnare un ​cambio di stagione e un ‌Settembre che potrebbe seguire le ‍orme del ⁤passato. ‌Tuttavia, non mancheranno le fasi anticicloniche ⁣con picchi termici elevati, che potrebbero creare preoccupazione.