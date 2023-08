Il meteo‌ estivo sta​ per concedersi una breve pausa, interrompendo un periodo ‌di calore ​prolungato. Nonostante non‌ siamo ⁣nel caldo di Luglio, ci troviamo ancora in un contesto⁣ di temperature leggermente superiori ​alla media. Le condizioni meteo si prevedono in peggioramento tra il 3 e il 6 ⁢Agosto, in ⁢molte delle​ nostre regioni, a causa del Ciclone Circe.

Arrivo di aria fresca

Origine e caratteristiche dell’aria ‍fresca

Una depressione di aria fresca proveniente dal Nord ⁢Atlantico si dirigerà verso il Mediterraneo, portando con sé aria instabile e fresca in alta quota. Questa entrerà in‍ contrasto sia con ‌il‌ caldo presente ⁢nelle nostre regioni, sia ​con l’alta​ energia costantemente rilasciata⁢ dai mari ⁣molto caldi. ⁣Ricordiamo ‌che la temperatura superficiale del Mediterraneo oscilla‌ tra i 28 ⁢e i 30°C.

Effetti in⁢ Italia

L’aria fresca, a tratti molto fresca, causerà non solo un forte ​calo ⁢termico, ma anche fenomeni particolarmente intensi. Il Nord sarà la prima zona a subire‍ l’arrivo di temporali intensi: si prevede​ un rischio elevato di grandinate, nubifragi locali e raffiche di vento ⁤ tra il 3 e il 4 Agosto sul settentrione. Sempre venerdì 4, ⁤ il rischio di temporali si estenderà anche‌ a Toscana, Marche, Umbria ‌e Abruzzo.

Nel frattempo, il Sud e le isole maggiori continueranno a sperimentare‍ temperature elevate, con valori che potrebbero raggiungere i 35-37°C nelle aree interne!

Calo delle temperature ​al​ Sud

Arrivo dell’aria fresca al Sud

L’aria fresca raggiungerà anche il Meridione tra il 5 e il 6 Agosto, ‍causando un drastico calo delle temperature in tutto il Sud ‍in poche ore.⁣ Si prevede l’arrivo di piogge sparse e temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. ‍Saranno presenti anche forti venti di Maestrale, pronti a spazzare via⁤ il caldo.

Durata del periodo fresco

Non si tratterà‍ di un lungo periodo di fresco e maltempo. ⁤Al contrario, tutto si ‌risolverà nell’arco di 72 ore. A ‌partire⁤ dal 7 Agosto, ‍si prevede un miglioramento del meteo su gran parte dell’Italia e un⁤ costante aumento delle temperature. Solo il Nord potrebbe⁣ continuare a sperimentare correnti più instabili e ricche di temporali, anche nel periodo tra il 7 e il 10 Agosto.

In conclusione, ‌l’estate sta⁣ per ⁣concedersi una breve pausa con l’arrivo di aria fresca che ‌porterà a⁢ un calo delle temperature e a ‍fenomeni‌ atmosferici intensi. Questo periodo di fresco⁤ e maltempo sarà di breve⁤ durata e a partire dal 7 Agosto​ si⁢ prevede un ​miglioramento del meteo su gran ⁣parte dell’Italia.