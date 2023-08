Il Centro Meteo Europeo ha⁢ recentemente rilasciato le previsioni meteo⁣ per il mese di ⁢ Agosto del 2023, con alcune sorprendenti novità. A‍ differenza delle aspettative, le ‌lunghe ondate di calore causate dall’anticiclone africano sembrano essere meno probabili. Inoltre, le ‍previsioni indicano un cambiamento significativo nel clima italiano.

Previsioni per l’Italia

Il nostro Paese, secondo le previsioni ‌del Centro Meteo Europeo, potrebbe ‌godere di temperature più fresche e ​precipitazioni nella media o ‌addirittura⁢ più abbondanti. Questo rappresenta una‌ novità importante, soprattutto considerando la diminuzione dei valori termici prevista per la prima settimana di Agosto. ⁤Per la ‌prima‌ volta in settimane, le temperature ⁤in Italia potrebbero ‌scendere sotto la media del periodo, influenzando così l’andamento⁣ del clima ​per⁢ la fine dell’estate.

Seconda decade di Agosto:​ ritorno del caldo, ma senza eccessi

Nelle settimane successive, ⁤le temperature inizieranno a risalire, ma senza raggiungere i ​picchi ‌estremi di Luglio. L’anticiclone non avrà effetti ⁣così decisi come nelle settimane precedenti, e nei⁣ pomeriggi potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici, soprattutto sui rilievi, sintomo di‍ una pressione atmosferica non particolarmente ‍alta.

Previsioni per la fine dell’Estate

Ultima settimana‍ di Agosto: ritorno del caldo intenso

Per l’ultima‍ settimana di Agosto, le previsioni indicano un ‌ritorno ‌del‌ caldo, con un’anomalia positiva che interesserà il Bacino Mediterraneo, le due Isole Maggiori e il Sud Italia. Le ⁢temperature saranno leggermente superiori alla media del periodo, mentre le precipitazioni⁤ torneranno nella norma. Queste sono ottime notizie per coloro che ‌non sopportano il caldo estremo.

In ⁢conclusione, le previsioni meteo per Agosto 2023 indicano un mese caratterizzato da⁢ temperature più fresche, precipitazioni ‌nella media e⁢ un⁣ ritorno del caldo verso la fine del mese, ma senza gli eccessi delle ondate di⁣ calore tipiche dell’anticiclone africano.