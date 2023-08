Nel‍ periodo di Ferragosto, l’auspicio di tutti è stato di un⁣ clima mite e sereno in tutta l’Italia, con⁣ temperature non troppo elevate che consentissero⁢ un ⁣riposo notturno tranquillo. Tuttavia, ci sono state notizie di frane, esondazioni di torrenti in località montane per effetto di violenti temporali a carattere locale. Nel frattempo, correnti d’aria particolarmente ‌calde hanno già‌ influenzando l’area occidentale del Nord Italia. La temperatura ha segnato valori elevati, ad esempio a Firenze si è aggirata attorno a 38 gradi.

Previsioni meteo a⁤ breve e lungo termine

Desiderio ⁣di un clima più⁤ fresco

Non appena ⁣le vacanze di Ferragosto diventeranno un​ ricordo, inizieremo a anelare a un clima più fresco e a sperare in un cambiamento della stagione⁢ estiva, che in molte aree d’Italia si è rivelata particolarmente calda e prolungata. Il Sud Italia, gran parte della Sicilia, però, dopo il breve picco estremo di fine luglio, segna valori di temperatura prossimi alle medie, anche se pure qui sono in aumento. Ma oramai va male nel Nord Italia, dove l’ondata di caldo è iniziata.

Analisi dei principali centri meteorologici mondiali

Secondo i dati‌ forniti‌ dai principali⁣ centri meteorologici mondiali che elaborano previsioni attraverso modelli matematici, non si prevedono grandi ‌cambiamenti ⁢per il prossimo futuro, se non a lungo termine, circa tra 12-15 ⁢giorni. Queste previsioni, seppur ​molto approssimative, indicano una possibile diminuzione dell’alta pressione africana,‌ compensata ‍dall’arrivo di correnti d’aria umida di origine oceanica. Questa infiltrazione, seppur lieve, potrebbe avere conseguenze significative,⁢ soprattutto per il​ Nord Italia con temporali intensi.

Il ricordo dell’estate 2022

Nell’estate del 2022,⁣ subito dopo Ferragosto, un’ondata ‌di aria ‌umida oceanica aveva ⁢generato⁢ un fronte temporalesco che, ‌originatosi dal mare di⁣ Corsica, si era poi esteso alle regioni settentrionali fino ad arrivare in Austria. Questo fronte aveva causato gravi danni, generando⁤ in Corsica‍ una potente tempesta, un fenomeno noto come⁣ “Derecho”, che aveva poi colpito anche ‌Liguria e Toscana, causando danni e vittime.

Le condizioni ​climatiche del 2023

Il 2023 presenta⁣ condizioni climatiche ‌preoccupanti. Le⁤ temperature sono elevate, e ⁣il Mar ⁣Mediterraneo si sta riscaldando in modo anomalo. ‍Questo fenomeno è stato analizzato nelle scorse⁤ settimane da scienziati sia italiani che⁤ stranieri, ⁣che hanno ‍studiato‍ i cambiamenti climatici in atto ‍nel Mediterraneo, dove‌ le temperature medie hanno​ raggiunto valori anche 5° superiori alla norma in luglio.

Proiezioni future e possibili⁤ scenari

Assenza di un netto cambio ​della stagione estiva

In questo⁤ contesto, l’assenza di un netto cambio della stagione estiva potrebbe favorire‍ la formazione di temporali marittimi di eccezionale violenza,‌ oltre a ⁣fenomeni meteorologici più strutturati. Ma ne parleremo in futuri approfondimenti. Per ora, concentriamoci sul momento in cui potrebbe avvenire questo ‌cambio di stagione.

Proiezioni del centro meteorologico europeo

Secondo le⁣ proiezioni del centro meteorologico europeo, si prevede che,⁣ verso la fine di agosto, le piogge torneranno sulle​ regioni settentrionali, aumentando d’intensità in settembre e mantenendosi vicine ⁣alla media.​ Successivamente,⁣ si prevede​ un aumento delle‍ precipitazioni ⁤lungo tutta‌ la‌ penisola, ⁣in Sardegna e in Sicilia, ma con temperature ancora superiori alla media. Questo‍ non indica l’avvento di un vero e proprio cambio di stagione, ma⁣ piuttosto l’insorgenza di‍ un clima ⁣simile a quello⁣ tropicale, ⁣con sporadici temporali marittimi intensi, ma anche al⁣ Nord, con temperature diffusamente elevate, simili a quelle che normalmente ⁣ci⁤ aspetteremmo in agosto, ⁢ma che⁤ si manifesteranno in un settembre avanzato.

In conclusione, ci troviamo di⁢ fronte a una continua anomalia climatica che potrebbe protrarsi anche nel prossimo⁢ mese, con un cambio stagionale che si preannuncia tardivo‌ e diverso da quello a ⁢cui eravamo‍ abituati in⁣ passato. Continueremo a monitorare la situazione meteo⁢ e a fornire aggiornamenti.