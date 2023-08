In questi giorni tantissime persone manifestavano insofferenza verso condizioni meteo climatiche che sicuramente non erano consone al mese di agosto.

Al di là dei temporali manifestatisi inizialmente l’aspetto più eclatante è stato sicuramente quello termico. Temperature al di sotto delle medie stagionali praticamente in tutta Italia, temperature molto fresche al punto tale da costringerci a rispolverare qualche abito un pochettino più pesante soprattutto al mattino presto e durante la sera.

Una condizione per certi versi non proprio piacevole, al punto che in tanti già stavano manifestando preoccupazioni circa la tenuta del mese di agosto. Preoccupazioni però ingiustificate, infatti ci si dimentica che stiamo pur sempre parlando di uno dei mesi più estivi in assoluto.

Che possa verificarsi qualche intermezzo rinfrescante è assolutamente normale, succedere d’altronde anche nelle estati peggiori a livello termico. Quindi perché crucciarsi? Tranquilli, il bel tempo sta già tornando e con lui le temperature riprenderanno a salire rapidamente.

Anzi, le temperature saliranno nuovamente verso valori troppo alti, infatti dobbiamo iniziare a ragionare in termini di caldo africano perché la struttura anticiclonica che tornerà sul Mediterraneo sarà quella subtropicale. Quindi a ben vedere agosto è salvo, chi ha programmato le ferie in questo periodo non dovrà minimamente preoccuparsi perché sole e caldo stanno per ripartire a spron battuto.

Già sappiamo che ben presto ci si lamenterà dell’opposto, ovvero ci si lamenterà del caldo eccessivo perché come detto in altri approfondimenti recenti ondata di calore sarà lunga. Chissà che non si protragga sino a settembre senza alcuna tregua, a quel punto come detto in tanti inizieranno a manifestare insofferenza verso il caldo soffocante. Però l’importante è che agosto sia salvo…