Chissà che non sia questo il trend meteo climatico del prossimo inverno o meglio, chissà che anche il prossimo inverno non sia capace di replicare gli incredibili eccessi che stiamo registrando nel corso dell’estate 2023.

Quindi attenzione, non stiamo parlando di un inverno durante il quale si passerà del caldo record alla neve megagalattica, stiamo parlando invece di un inverno che potrebbe riservarci clamorose sorprese. Se è vero che l’estate ci sta proponendo record termici orientate al rialzo la stagione invernale potrebbe proporci record termici di segno opposto.

Ovviamente togliamoci dalla testa che possa far freddo per due mesi consecutivi, non siamo in Lapponia, però secondo noi si stanno gettando le basi per un inverno che potrebbe realmente portarci clamorose irruzioni fredde. Dovremo puntare l’obiettivo soprattutto in direzione dell’Artico, infatti secondo noi la prima metà di stagione potrebbe essere condizionata pesantemente da scambi meridiani molto profondi.

Ciò potrebbe favorire abbondantissime nevicate non soltanto sui rilievi ma a tratti anche a quote collinari. Nella seconda parte di stagione, invece, potrebbero esserci parentesi anticicloniche un po’ più consistenti però attenzione perché secondo noi febbraio potrebbe riservarci il vero botto stagionale.

Stiamo parlando di una possente ondata di gelo proveniente dalla Russia o addirittura dalla Siberia, una di quelle ondate di gelo che si verificano una volta ogni tot anni.

Occhio quindi, perché potremmo assistere anche nei prossimi mesi a pericolosi eccessi meteo, eccessi che ci potrebbero portare dal super caldo dell’estate alle super piogge dell’autunno alla super neve dell’inverno.