Abbiamo dedicato già ampio risalto al cambiamento delle condizioni meteo climatiche che si verificherà nel corso del primo fine settimana di agosto, in modo particolare ci siamo soffermati sull’andamento delle temperature perché il tracollo delle stesse non sarà banale. Ribadiamo che in molte zone d’Italia i termometri scenderanno al di sotto delle medie stagionali.

C’è un altro aspetto però da prendere in considerazione, ovvero quello delle precipitazioni. Sì, perché finalmente i vari modelli di previsione (soprattutto quelli a più alta risoluzione) stanno cominciando a inquadrare con precisione l’entità e la distribuzione dei fenomeni.

Possiamo già anticiparvi che rispetto a qualche giorno fa ci sono delle novità importanti, nel senso che gli ultimissimi aggiornamenti modellisti ci dicono che la fenomenologia dovrebbe coinvolgere tutte le nostre regioni. Infatti è atteso il passaggio di una piccola saccatura ciclonica responsabile appunto di un peggioramento del tempo.

Le prime intense precipitazioni dovrebbero verificarsi lungo l’arco alpino centro-orientale, con possibili temporali sconfinamento sul Triveneto. Attenzione anche a possibili fenomeni di una certa intensità tra il Levante ligure e l’alta Toscana. Questo nella giornata di giovedì, mentre per quanto riguarda venerdì a quanto pare le precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero coinvolgere varie zone del Centro Italia ed anche la Sardegna.

Temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità, anche a carattere di nubifragio accompagnandosi a colpi di vento e possibili grandinate.

Nella giornata di sabato il vortice di bassa pressione dovrebbe traslare verso sud ed in questo modo le precipitazioni si estenderebbe alle regioni meridionali. Attenzione modo particolare ai settori ionici laddove potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi, poi vi saranno temporali sparsi su gran parte del Centro Italia ed anche sul Triveneto.

Per un miglioramento dovremo attendere la giornata di domenica ma le temperature si manterranno comunque particolarmente fresche mentre dal lunedì la situazione dovrebbe tendere verso il bello con un nuovo aumento termico importante.