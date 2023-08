Ci siamo, ormai la perturbazione proveniente dal nord Atlantico o se preferite dal nord Europa sta per provocare un consistente peggioramento delle condizioni meteo.

Peggioramento che anzitutto porterà un crollo delle temperature, destinate come abbiamo già scritto precedentemente a perdere dai 10 ai 15 °C. Poi ci saranno le precipitazioni, infatti a differenza di quanto magari accaduto a luglio i fenomeni saranno in grado di espandersi più facilmente in direzione del centro-sud e anche sulle due isole maggiori.

Fenomeni che, a detta degli ultimissimi aggiornamenti dei modelli previsionali a più alta risoluzione, potrebbero risultare particolarmente forti e quindi aspettiamoci temporali, qualche nubifragio, colpi di vento, grandinate. Come al solito tali fenomeni potrebbero scatenarsi anche in zone che attualmente non vengono contemplate dagli stessi modelli previsionali.

Va bene tutto, ma quanto durerà? Beh, diciamo che per un miglioramento dovremo attendere la giornata di domenica, una domenica che potrebbe portare in dote ancora qualche residuo temporale ma che generalmente vedrà prevalere ampie schiarite.

Le temperature si manterranno gradevoli, ma rispetto alle giornate di venerdì e sabato inizieranno a salire nuovamente. Sarà il segnale inequivocabile di un più cospicuo miglioramento atteso già nella prima metà della prossima settimana, allorquando l’alta pressione dovrebbe riposizionarsi sulle nostre regioni.

Alta pressione africana, quindi aspettiamoci nuovamente un’accelerazione del caldo e per tutti quelli che nutrissero dubbi circa la salute delle state tranquilli, la stagione estiva è e sarà ancora in gran forma.