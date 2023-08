È accaduto in Slovenia, durante il weekend appena trascorso le condizioni meteo climatiche hanno subito un vero e proprio tracollo a causa del vortice di bassa pressione che ha coinvolto anche le nostre regioni.

Stavolta però le precipitazioni più violente si sono concentrate in quella zona, laddove nel giro di un giorno è caduta la pioggia che solitamente cade durante un intero mese di precipitazioni. Ovviamente tutta quell’acqua ha letteralmente fatto esplodere i corsi d’acqua che hanno trascinato via tutto ciò che trovavano nel loro cammino.

Secondo le autorità locali si è trattato del peggior disastro meteo climatico della storia del paese, purtroppo si registrano sei vittime, numerosi feriti, danni piuttosto imponenti a livello strutturale quantificabili in circa 500 milioni di euro.

All’inizio, si prevedeva che il maltempo colpisse il Nord Italia, in particolare la Lombardia. Dopo gli eventi traumatici tra il 21 e il 25 luglio, l’attenzione era focalizzata, specialmente su Milano, dove le autorità avevano lanciato allerte meteo. Fortunatamente, non si sono verificate emergenze. Questo ha suscitato critiche, in particolar modo da chi si occupa di politica climatica, sostenendo che, a loro dire, poiché il clima non è variato e gli eventi meteorologici estremi sono sempre esistiti, non è necessario lanciare allerte. Tuttavia, l’obiettivo primario di un’allerta meteo è minimizzare il rischio per i cittadini e garantire la loro sicurezza.

È possibile che fenomeni meteo simili a quelli registrati in Slovenia possano verificarsi anche in Italia. Come esempio recente, possiamo citare le due alluvioni in Emilia-Romagna, delle quali si avvertono ancora oggi le ripercussioni.

Dopo aver parlato del caldo allucinante che sta colpendo altre zone del pianeta, segnatamente il sud America, ecco che ancora una volta ci troviamo costretti a commentare notizie meteorologiche che entrano a far parte della cronaca nera.

Purtroppo va così, purtroppo più si va avanti negli anni più l’estremizzazione meteo climatica sta diventando un problema all’ordine del giorno. Andrebbe affrontato di petto, andrebbero messe in campo tutte quelle misure preventive che in qualche modo potrebbero riuscire a salvare delle vite umane.

Ahi noi va detto che a fronte di certe precipitazioni così violente e così improvvise talvolta si viene colti di sorpresa e riuscirà a mettere in atto tutte le misure di contenimento diventa difficile se non impossibile.