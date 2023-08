Il concetto di normalità meteo climatica è stato affrontato innumerevoli volte. Nelle ultime settimane, per non dire negli ultimi mesi, abbiamo più e più volte sottolineato come tutto sia cambiato.

Quella che un tempo veniva definita “estate mediterranea” non c’è più, ciò perché al posto dell’alta pressione delle Azzorre abbiamo a che fare quasi esclusivamente con l’anticiclone africano. Ecco quindi che il concetto di normalità andrebbe rivisto proprio in virtù dei pesanti cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni.

È un elemento non trascurabile, un elemento che ci dovrebbe far riflettere nel momento in cui guardiamo i modelli di previsione e ci rendiamo conto che si stanno per verificare determinate situazioni.

Ad esempio passato l’attuale peggioramento, un peggioramento che comunque ha segnato pesantemente l’inizio di agosto, tornerà il bel tempo e riprenderà a far caldo. Ecco, il caldo quanto sarà intenso? Al momento possiamo dirvi che per tutta la prossima settimana sarà moderato, il che significa che le temperature massime potranno raggiungere picchi di 34-35 °C.

Caldo moderato si, però se facciamo riferimento al meteo degli ultimi decenni non lo si può certo definire un caldo anomalo. La presenza dell’anticiclone africano possiamo definire “normale”, ragion per cui se dovessimo parlare di normalità meteo climatica non si correrebbe il rischio di commettere un errore.

Poi magari vedremo se nel corso delle settimane successive vi sarà un’ulteriore accelerazione termica, però per il momento possiamo dirvi che i valori assurdi di luglio molto probabilmente non li raggiungeremo almeno sino al 20 del mese. A quel punto saremo ormai prossimi anche alla conclusione dell’estate.