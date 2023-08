Ormai possiamo dirlo, a partire dalla prossima settimana le condizioni meteo climatiche subiranno un netto cambiamento che culminerà con il probabile vigoroso peggioramento dell’ultima settimana di agosto.

Se fino a qualche giorno fa si ragionava ancora nel campo delle ipotesi nel corso delle ultime ventiquattr’ore i modelli di previsione hanno trovato la quadratura del cerchio. Quella che era un’ipotesi dovrebbe tramutarsi in realtà, difatti tutti i centri di calcolo internazionali sono orientati in direzione del maltempo.

Possiamo pertanto affermare che all’avere ragione è stato il modello europeo, quello che ricorderete abbiamo definito il più affidabile di tutti.

Stiamo parlando di maltempo perché effettivamente dovremo scontrarci con un’ampia saccatura proveniente dal nord Europa, saccatura che impatterà principalmente sulla Francia ma che estenderà le proprie maglie cicloniche nel cuore del Mediterraneo. Tenete conto che verrà compagnia aria molto fresca se non addirittura fredda considerando il periodo, pertanto potrebbero scaturire contrasti termici imponenti con conseguenti fenomeni violenti.

Sarà un vero e proprio tracollo termico, scordiamoci pertanto il caldo che ha fatto in questa fase centrale di agosto perché tra qualche tempo dovremo tirar fuori i giubbini dagli armadi. Sarà un primo chiaro segnale dell’imminente autunno, tra l’altro come abbiamo già scritto in recenti approfondimenti la ferita che si creerà richiederà tempo per guarire.

Molto probabilmente gli strascichi instabili ci accompagneranno a settembre, settembre che ricordiamo vedrà esordire ufficialmente l’autunno prima dal punto di vista meteorologico poi anche sotto il calendario astronomico.