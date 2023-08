Partiamo dal presupposto che siamo ancora in estate e che per tutto agosto molto probabilmente condizioni meteo climatiche non faranno registrare cambiamenti eclatanti.

Diciamo che nella seconda metà del agosto la variabilità che interverrà nei prossimi giorni potrebbe risultare ancora più marcata, evidenziando pertanto un graduale declino della stagione estiva. Declino che, rispetto agli anni scorsi, potrebbe arrivare anticipatamente e quindi darci un mese di settembre piuttosto instabile.

Purtroppo la stagione autunnale rischia di rappresentare un grosso problema, infatti il caldo furibondo di luglio ha fatto sì che le temperature del Mediterraneo raggiungessero valori mai visti prima. Si parla da tempo di tropicalizzazione delle acque mediterranee, beh quest’anno siamo riusciti ad andare oltre.

Sapete che significa? Semplicemente che l’energia termica in gioco è enorme, significa che alle prime perturbazioni provenienti dall’Atlantico potrebbero scatenarsi fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Inutile girarci attorno, da tempo vi stiamo dicendo che questo potrebbe essere un anno estremamente propizio alla formazione di cicloni mediterranei.

Chiaramente stiamo parlando di strutture cicloniche pericolosissime, in tutto e per tutto assimilabili ai temibili uragani atlantici. Però attenzione, con questo non vi stiamo dicendo che bisogna avere timore dell’autunno, non vi stiamo dicendo che dobbiamo per forza di cose avere paura del meteo autunnale.

Stiamo semplicemente dicendo che dovremo tenere la guardia alta, però poi non c’è scritto da nessuna parte che debba accadere per forza qualcosa di spiacevole. Anzi, la speranza è che non accada proprio nulla di spiacevole ma piuttosto possa trattarsi di un autunno finalmente all’insegna della normalità.