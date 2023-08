La strada verso l’Autunno Il destino del meteo sembra essere già tracciato, con un⁢ percorso che ci guida inesorabilmente verso ⁢la prossima ⁤stagione autunnale. che per il calendario meteorologico inizierà il 1° Settembre. Un itinerario meteorologico già delineato che potrebbe però lasciare spazio a molte sorprese. Le Fasi di Transizione del Meteo Con meno di un mese ‍all’inizio dell’autunno meteorologico, gli step da seguire sono abbastanza chiari. ⁣Ci aspettano ulteriori accelerazioni da parte dell’anticiclone africano, ma anche probabilmente alcuni ⁢peggioramenti che molto ‌probabilmente lasceranno il⁢ segno, determinando il graduale declino dell’Estate. Il‌ Ritorno del Caldo Stiamo già sperimentando il ritorno​ del caldo, un caldo significativo che ci farà parlare nuovamente ⁢di ‌calura africana e di caldo afoso. Nonostante‌ non⁣ si prevedano temperature estreme ⁤come quelle di Luglio, non mancheranno⁣ punte prossime ai 40 °C, soprattutto nella settimana subito dopo il Ferragosto. La Durata dell’Ondata⁤ di Caldo e ‌il Cambiamento La domanda che sorge spontanea è: quanto durerà l’ondata di caldo? Al momento, non è possibile dare una risposta precisa, ma potrebbe accompagnarci fino all’ultima settimana di Agosto. Quindi, ‌possiamo ⁣aspettarci⁢ almeno un paio di settimane di caldo africano. L’Invecchiamento dell’Estate Successivamente, la situazione ⁢dovrebbe cambiare,​ un ⁣cambiamento⁢ che segnerà l’invecchiamento dell’estate quando saremo arrivati ⁤ai‍ primi di Settembre.‌ Non ⁤che non ci saranno belle giornate, o⁣ che non ci saranno altre ondate di caldo,⁣ ma le perturbazioni potrebbero arrivare sul Mediterraneo con molta più facilità. Un Meteo Senza Scampo Si⁤ può dire che si ⁢tratta di un meteo senza scampo, nel senso che tutto sembra già‌ abbastanza delineato. A meno di grossi ribaltoni atmosferici, quanto stiamo dicendo da giorni‍ dovrebbe gradualmente‍ verificarsi.

Settembre quest’anno potrebbe continuare a vedere temperature sopra media, sulla scia del fenomeno di El Nino che preoccupa non poco in vista dell’Autunno, per la potenzialità dei fenomeni meteo estremi a cui siamo sempre più abituati anche sul Mediterraneo.