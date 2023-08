Dopo il brusco calo delle temperature, a causa di una fase meteo di forte maltempo, siamo passati di colpo dall’Estate all’Autunno. Fa decisamente molto più freddo rispetto ad alcuni giorni fa e la domanda che ci fanno molti lettori è se sia arrivato il momento di fare il cambio di stagione. Farà ancora caldo a Settembre? Cerchiamo di capire insieme la possibile evoluzione.

Fa sì freddo, ma non troppo, l’anomalia era prima…

Può sembrare strano e controcorrente, ma il freddo di questi giorni non è certo qualcosa di eccezionale. È già capitato che a fine Estate ci fossero giornate con temperature al di sotto dei 20 gradi. In particolare, ci stiamo riferendo ovviamente alle regioni settentrionali e al Centro Italia, perché il Meridione non sta subendo particolari tracolli termici.

In questa area geografica le temperature sono all’incirca sotto le medie, mentre in altre zone d’Italia risultano molto al di sotto. Piuttosto, l’anomalia è la formazione di un ciclone a fine trimestre estivo, segnale inequivocabile di estremizzazione del clima.

La vera anomalia era prima! Caldo ultra estremo di fine Agosto

La vera anomalia termica era quella precedente. Decisamente troppo caldo a fine Agosto e notti bollenti come se fossimo nel cuore di Luglio (anzi di una forte onda calda di centro Estate). Adesso siamo rientrati comunque sotto ciò che ci dovremmo attendere ai primi del mese settembrino, ma niente di eccezionale. Termicamente, è già successo e capita sovente.

Ritornerà il caldo come prima?

È una risposta lecita e possiamo dirvi che sicuramente non ritornerà quel caldo estremo presente a fine Agosto. E questa è una notizia certa. Le temperature saranno in netto rialzo e potremmo di nuovo toccare qua e là i 30 gradi, ma arrivare a 40 è assolutamente impossibile. Quella fase meteo bollente è e deve rimanere un lontano ricordo, in attesa di quella che ci sarà nell’Estate dell’anno venturo.