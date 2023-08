Il meteo di questi ultimi periodi è veramente folle. Per quanto ci riguarda, quelle che stiamo vivendo sono giornate estremamente interessanti. Non tanto per quanto sta accadendo in Italia. Siamo nuovamente in presenza dell’alta pressione e nel corso degli ultimi giorni ha fatto nuovamente caldo. La vera news sono le proiezioni del tempo fino a Ferragosto.

Le proiezioni

Sì, perché possiamo già dire qualche linea di tendenza per quella che a tutti gli effetti è considerata la festività estiva per antonomasia. A Ferragosto milioni di persone affollano le nostre località turistiche, ricordandoci che l’estate è arrivata già sulla via del tramonto

Diciamo questo, se le proiezioni di alcuni centri meteo dovessero risultare esatte molto probabilmente nei prossimi 15 giorni avremo a che fare con maggiore dinamismo. Soprattutto rispetto a quanto accaduto a Luglio, ma solo per il Centro-Sud, in quanto al Nord il mese passato è stato pienissimo di eventi estremi.

La staticità?

Ecco, diciamo che la staticità non dovrebbe essere una caratteristica degna o tipica del prossimo periodo. A quanto pare avremo almeno due vigorose rinfrescate con altrettanti peggioramenti del tempo. Ad esse, si legano pure fasi di stabilità conclamata e sole per tutti.

La seconda parte del mese

Cosa succederà però nella seconda metà del mese? Beh, la nostra idea è che possano manifestarsi prematuri segnali di invecchiamento estivi, quindi qualche più intenso peggioramento potrebbe già affacciarsi alle nostre latitudini. Diciamo un po’ come era quello che c’era una volta e che i nostri avi pensavano e vivevano. Per questo motivo vi diciamo che Agosto molto probabilmente non vedrà condizioni meteo così inusuali.

Lasciate perdere, la fantasia non fa per noi, preferiamo darvi la realtà dei fatti, che sarà molto probabilmente quella che abbiamo descritto fino a questo momento. Non ci sono i presupposti per caldo estremo. Punto e basta.