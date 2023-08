Meteo: con l’arrivo del 1° settembre, l’Italia ha detto addio all’anticiclone africano, abbracciando temperature più vicine alla media stagionale. Eppure, non è tempo di tirare un sospiro di sollievo. Aria calda dal sud è pronta a farsi sentire, dando una scossa al termometro. Ma, questa novità non sarà l’unico protagonista meteo del periodo.

Cambio di scenario atmosferico in Europa

La scena meteorologica europea sta subendo profonde modifiche. Con l’inizio dell’autunno meteorologico, che anticipa di tre settimane quello astronomico, assistiamo a una circolazione atmosferica più dinamica, soprattutto nelle latitudini inferiori, che include anche il nostro Mediterraneo.

Turbolenze sul Mediterraneo

Nonostante il Mar Mediterraneo sia al riparo dalle basse pressioni, qualche giorno di instabilità atmosferica è da attendersi. Un ciclone si sta per formare, sotto la spinta di una goccia d’aria fredda, con epicentro tra Spagna e Portogallo, dove è previsto un forte peggioramento del tempo. Questo fenomeno non mancherà di influenzare l’Italia, attirando aria surriscaldata dai deserti nordafricani, con punte termiche che potrebbero sfiorare i 40°C, in particolare sulle coste della Sicilia e della Sardegna.

Riecheggi di un’Estate che resiste

Sebbene siamo entrati nell’autunno meteorologico, i recenti avvenimenti climatici sembrano rimandare al cuore dell’estate. Questo ritardo autunnale, evidente soprattutto nelle regioni settentrionali che una volta erano caratterizzate da settembri uggiosi, sta diventando sempre più la norma. Le previsioni a breve termine non mostrano segni di un imminente ritorno alle piogge frequenti.

Un’occhiata al futuro prossimo

Dopo l’attesa improvvisa ondata di caldo, ci aspettiamo un breve raffreddamento delle temperature, specialmente nella zona adriatica. Questo raffreddamento potrebbe essere causato da un’altra goccia d’aria fredda, la cui traiettoria e intensità sono ancora da determinare. Ma con il Mar Mediterraneo che ha già raggiunto il suo apice termico, ci aspettiamo un meteo più mite rispetto alla norma climatica trentennale, almeno fino all’arrivo di un nuovo ciclone, questa volta nel Mediterraneo centrale in data da definire.

Insomma, mentre ci prepariamo ad accogliere l’autunno, il meteo sembra avere altri piani, regalandoci un mix di sorprese atmosferiche che oscillano tra ricordi estivi con giornate da piena estate e anticipazioni autunnali.