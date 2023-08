Siamo nel cuore di un’ondata di calore veramente storica, una fase meteo che entrerà con tutta probabilità negli annali della climatologia italiana (e oseremmo dire, europea). Per cortesia, gentili lettori, non diciamo che “ha sempre fatto caldo”, perché questo non è affatto un caldo normale.

Siamo anche 12 gradi sopra le medie, per giunta oramai da diversi giorni, e cadono record storici assoluti (come birilli…) per quanto riguarda la seconda metà di agosto e la sua terza decade. In secoli di clima italiano non abbiamo mai avuto queste temperature a fine estate: i dati non mentono! Semmai ci devono far riflettere…

Pattern meteorologico europeo spiccatamente anomalo

Un anticiclone di blocco di rilievo storico ci sta coinvolgendo oramai da diversi giorni. Nonostante la fine del caldo sia oramai una certezza, non possiamo non evidenziare il fatto che una pesantissima anomalia peserà tanto sulla media mensile. Oltretutto, questo tipo di tempo (lasciateci dire “maltempo!”) impatta enormemente sulla criosfera alpina, sui ghiacciai e sulla flora.

Purtroppo, questi anticicloni arrivano oramai in tutte le stagioni, anche in pieno inverno, e quando ci interessano nella stagione estiva sono veramente dolori. Basti pensare che se ci avesse coinvolto nel cuore di Luglio avremmo registrato dei record storici assoluti ultrasecolari in molte zone d’Italia.

In futuro questi mostri saranno vieppiù frequenti

In questa estate 2023 abbiamo avuto due fasi di caldo veramente iper estreme. La prima è stata quella che ha sbriciolato record assoluti nel Centro e nel Sud Italia, zone che hanno vissuto il mese di Luglio più caldo di sempre (con quasi 50 gradi locali).

La seconda, quella di questi giorni, che non riuscirà a portare questo agosto come mese più rovente, ne siamo certi. La prima decade del mese è stata più fredda della media che però viene abbondantemente compensata dal caldo estremo di questi giorni. Insomma, un ennesimo mese col segno “+”. Da quanto tempo non c’è più un lungo periodo freddo?