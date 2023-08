Le previsioni meteo a lungo termine sono sempre un argomento di⁣ grande interesse. Tuttavia, molti ⁢nostri lettori si stanno già chiedendo come sarà il mese di settembre, un periodo‌ di transizione, ⁢che spesso riserva sorprese. Cosa ci riserverà Settembre? Piogge e fresco? Oppure caldo tardivo?

Settembre: un mese di transizione. Il ⁣clima‌

Settembre è un ⁣mese che molti apprezzano per il suo clima gradevole. Molte persone lo scelgono per andare in vacanza e per non avere tutto l’affollamento agostano. Tuttavia, negli ultimi‌ decenni, questo mese ha ​spesso portato ondate di caldo paragonabili a quelle di luglio e agosto, sebbene con effetti diversi al suolo e più corte.

Le ondate di caldo settembrine

Settembre può anche portare i ⁢primi significativi peggioramenti⁣ del tempo, con un ⁣sapore autunnale, esattamente com’è successo a fine Agosto!⁣ Quest’anno, sembra che⁤ ci siano diversi‌ indizi che indicano un​ settembre piuttosto vivace, se non addirittura‌ turbolento. L’estate è già tramontata, almeno parzialmente, e renderà Settembre un mese⁢ molto complesso.

Probabilmente, ⁢ci sarà spazio per qualche altra ondata di caldo, soprattutto nella prima parte del mese. Tuttavia, bisogna ‌fare attenzione alle prime perturbazioni atlantiche, che potrebbero sfruttare l’eccessiva quantità di ‌energia termica⁤ presente e generare fenomeni particolarmente violenti, proprio come sta accadendo in questi ultimi giorni agostani.

L’arrivo del fresco non sarà indolore

Un autunno che potrebbe ​essere particolarmente ‍severo,‍ con la possibilità di ondate di maltempo preoccupanti. Questo è ciò che‌ emerge dall’analisi dei vari‍ modelli stagionali ⁣e​ di alcuni pattern climatici‍ che continuano a suggerire questo tipo ‌di‍ evoluzione.

Purtroppo, avere mari troppo caldi risultano condizioni predisponenti (e talvolta scatenanti) verso fenomeni meteo estremi, o comunque violenti.

Tuttavia, ricordiamo che⁤ si tratta di proiezioni a lungo termine e che l’atmosfera può ⁣sempre riservare delle sorprese. Sicuramente non dovrebbe essere un mese piatto e monotono, staremo a vedere…