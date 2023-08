L’autunno meteorologico sta ufficialmente per cominciare, almeno sul calendario climatico italiano. Non dobbiamo confonderlo con l’equinozio d’autunno, che avverrà il 23 settembre e segnerà l’inizio della nuova stagione dal punto di vista astronomico. Ma dal punto di vista meteo, quali condizioni incontreremo in questo nuovo mese? Ci sarà ancora spazio per l’estate, o l’autunno arriverà realmente?

La domanda più gettonata

La domanda più frequente del momento è: il grande caldo tornerà in Italia? Molti italiani, infatti, sono stanchi del caldo intenso percepito per oltre dieci giorni ad agosto.

Inutile negare l’ovvio: il caldo tornerà anche nel mese di settembre, un mese che si sta dimostrando sempre più estivo piuttosto che autunnale negli ultimi anni. Tuttavia, c’è una differenza significativa tra il caldo tipico di settembre e il caldo estremo nord africano.

Sembra improbabile che il caldo estremo, come quello sperimentato ad agosto e luglio, possa risalire con forza verso l’Italia. Tuttavia, blandi anticicloni potrebbero ancora influenzare la nostra penisola, favorendo un aumento delle temperature e giornate calde, ma senza picchi eccessivi. In pratica, potremmo esperire la tipica estate settembrina, in particolare sulle regioni tirreniche e le isole maggiori, dove temperature tra i 29 e i 32 °C sono attese, ma allo stesso tempo facilmente tollerabili.

Prima settimana di settembre più calda?

La possibilità di una nuova ondata di caldo potrebbe presentarsi nella prima settimana di settembre, ma su questa previsione emergono già molti dubbi. Infatti, le recenti simulazioni modellistiche sembrano attenuare la prospettiva di calore, inclinando verso correnti più fresche provenienti dall’Est Europa. Le temperature potrebbero aumentare nel corso del weekend, per poi concentrarsi soprattutto sul nord-ovest, la Sardegna e il Medio Alto Tirreno, dove potrebbero toccare i 34-35 °C. Altrove, le temperature saranno più o meno in linea con la media stagionale.

Nel proseguo di settembre, ci aspetta una notevole dinamicità meteorologica: ci saranno momenti caratterizzati da incursioni fresche e instabili, alternati a periodi più stabili, soleggiati e leggermente più caldi, ma senza eccessi estremi.