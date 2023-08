Ebbene sì, il mese di agosto potrebbe chiudere i battenti con condizioni meteo climatiche simili a quelle di inizio mese. Inizio mese che, lo ricorderete, fu caratterizzato da ampie anomalie termiche negative e da instabilità atmosferica localmente violenta.

Il tutto fu provocato da una discesa d’aria relativamente fredda dal nord Europa, capace di insinuare una saccatura proprio sul Mediterraneo centrale. Ecco, diciamo che potrebbe replicarsi qualcosa di simile seppur con dinamiche iniziali differenti. Infatti la crisi potrebbe palesarsi già a partire dalla prossima settimana, crisi inizialmente poco evidente ma gli eventuali temporali potrebbero risultare localmente intensi.

Sì, perché la prossima settimana sbuffi di aria fresca da est entreranno all’interno dell’alta pressione e riusciranno ad isolare una goccia fredda in quota. Tale goccia fredda, oltre ovviamente a dar luogo ai temporali succitati, avrebbe l’onere di destabilizzare pesantemente le fondamenta dell’anticiclone africano.

A quel punto potrebbe inserirsi una saccatura piuttosto profonda proveniente dal nord Europa, va detto però che sulla traiettoria d’ingresso di tale saccatura sussistono ancora un po’ di incertezze modellistiche.

Diciamo che ci aspettiamo comunque vada un coinvolgimento delle nostre regioni coinvolgimento che potrebbe avvenire in prima o in seconda istanza. Prepariamoci ad un grosso calo delle temperature, come detto potrebbero tornare sotto le medie stagionali, prepariamoci anche ad un possibile peggioramento che potrebbe scatenare fenomeni atmosferici violenti.

Diciamo che potrebbe trattarsi di un peggioramento capace di portarci subito in autunno, nonostante settembre magari possa nuovamente regalarci qualche sprazzo anticiclonico ed anche qualche sprazzo di gran caldo.