L’estate è davvero agli sgoccioli, considerando che mancano poco meno di 48 ore al termine di agosto e, di conseguenza, della stagione estiva dal punto di vista meteorologico. Con l’arrivo del 1 settembre inizierà l’autunno meteorologico secondo il calendario meteo climatico. Questa transizione avverrà con condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia e temperature leggermente più elevate.

Nuovo ritorno del caldo

Nel corso della prossima settimana, più precisamente a partire dal 4 settembre, potrebbe verificarsi un nuovo picco di calore grazie a una nuova ondata di aria calda proveniente dal Nord Africa. Tuttavia, ci sono ancora molte incertezze riguardo a questa previsione, soprattutto per quanto concerne la sua durata e intensità.

Sfruttando questo articolo, cercheremo di capire se l’estate ha ancora qualcosa da offrire nel prossimo mese e, soprattutto, quando l’autunno prenderà pienamente il controllo della situazione meteorologica.

Tendenza di Settembre

Settembre potrebbe essere un mese molto dinamico, caratterizzato da improvvisi cambiamenti del tempo e variazioni termiche sull’intero territorio italiano. Dopo l’onda di calore, nella prossima settimana potremmo assistere a nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico nord che porteranno clima più fresco e numerosi acquazzoni o temporali. Le simulazioni modellistiche non prevedono l’arrivo di lunghe ondate di calore opprimenti, come accaduto lo scorso anno.

Dunque, settembre potrebbe mostrarsi in linea con le aspettative, alternando giornate tipiche della calda estate settembrina a momenti più freschi e instabili.

Ottobre da pieno Autunno!

L’autunno potrebbe manifestarsi con forza nel mese di ottobre. Le prime proiezioni elaborate dai principali centri di calcolo mostrano un ottobre molto instabile nel Mediterraneo. Le previsioni pluviometriche indicano condizioni piovose per l’Italia, in particolar modo sul centro-sud e le isole maggiori, dove potremmo assistere a frequenti perturbazioni. In questo contesto, le precipitazioni potrebbero superare la media del periodo.

Le temperature, di conseguenza, potrebbero attestarsi attorno alle medie stagionali. Ciò non esclude, ovviamente, qualche giornata leggermente più calda del solito, come è naturale nella prima parte dell’autunno.