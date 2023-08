Sarà un vero e proprio ribaltone meteo quello che ci sta per interessare. Avvertiremo un autentico tracollo termico e sarà la volta buona per salutare definitivamente il caldo. Ovvio, non è che passeremo ai maglioni e le giacche, il mese di Settembre sarà ancora simil estivo.

Ma per adesso nelle tendenze a lungo termine non si vede più un caldo simile come questi giorni e oramai, diciamolo pure, sarà appannaggio dell’Estate 2024.

Caldo estremo agli sgoccioli

Abbiamo già scritto in altri articoli meteorologici che il caldo che ci sta interessando è veramente estremo. Non è assolutamente normale avere valore di quasi 40 gradi a fine Agosto e, per giunta, in maniera così diffusa e persistente.

Un tempo Non erano possibili nemmeno nelle più forti ondate di caldo nel cuore di Luglio, ma adesso addirittura capitano a fine Estate. Ricordiamo ai lettori che il 1° Settembre comincia l’Autunno meteorologico e quindi è ancora più impressionante avere queste temperature alle porte della nuova stagione.

Fine del caldo con fenomeni violenti

Ovviamente, ogni qualvolta una potente cupola anticiclonica cede il posto alle fresche correnti oceaniche, si vengono a creare delle condizioni meteo per lo sviluppo di fenomeni violenti. Ricordiamo ancora una volta ai lettori che non possiamo definire con certezza e precisione la localizzazione di un violento temporale a distanza di diversi giorni.

Possiamo però parlare di rischio fenomeni estremi, proprio perché le condizioni predisponenti sono molto favorevoli a tale sviluppo. Ci saranno poi a tempo debito le condizioni scatenanti che favoriranno lo sviluppo di enormi componenti con nubifragi, grandinate e severi colpi di vento.

Purtroppo l’estremizzazione climatica è una realtà da tempo consolidata ed inequivocabile. Ricordate il mese scorso, dove c’era paura ogni volta che pioveva? Ecco, non vorremmo arrivare a un pattern simile nei prossimi giorni, ma la situazione potrebbe favorire il medesimo scenario…