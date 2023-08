Il meteo attuale è fatto di sole e caldo. Non c’è dubbio, se ne sono accorti tutti. Ma attenzione per bene a una cosa. Stiamo osservando con attenzione vari modelli di previsione, perché ci stanno mostrando un cambiamento delle condizioni climatiche nel corso dell’ultima settimana di agosto.

Cambiamento, sì o no?

Più che un cambiamento, alcuni run meteorologici lo definirebbero come un vero e proprio ribaltone del quadro. Se confermato, potrebbe replicare uno scenario simile a quello di inizio mese. Ricordate che cosa accadde in quei giorni? Temperature al di sotto delle medie stagionali e locale forte instabilità atmosferica, seguita da ventilazione e clima freschissimo di notte e gradevole di giorno. Senza alcun eccesso.

Tale cambiamento potrebbe realmente segnare la fine della stagione estiva, di fatti saremo ormai a fine mese. Ricordiamoci che, col 1° Settembre, esordirà ufficialmente l’Autunno meteorologico, anche se spesso la prima parte del prossimo mese è ancora…estiva.

Settembre, mese di sorprese?

Per carità, non vi stiamo dicendo che Settembre non vedrà giornate soleggiate e più calde del normale, sappiamo infatti che qui da noi spesso è un mese totalmente estivo. Però già da qualche mese vi stiamo dicendo che quest’anno molto probabilmente sarebbero giunti prematuri segnali di cedimento della bella stagione, sarà quello che potrebbe realmente succedere.

Anche perché, se venisse ovviamente confermato un peggioramento come quello che vediamo, la chiameremmo pure “rottura estiva” a tutti gli effetti. La ferita sarebbe profonda e richiederebbe un po’ di tempo per guarire.

Non siamo così sicuri che poi l’Estate riuscirà a riprendersi come se nulla fosse, magari ci potranno essere altre fasi anticicloniche, ma oramai il declino estivo sarebbe pienamente segnato.

Ma non andiamo troppo in là con le congetture: per ora prendiamo il fatto che Agosto ripropone una nuova fase meteo calda, sopra le medie. Vi aggiorneremo per ogni cambiamento futuro.