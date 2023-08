Ci stiamo mettendo alle spalle una fase meteo di rilievo storico. No, non è vero che ha sempre fatto caldo. Questo non è un caldo normale, ma è qualcosa di veramente assurdo. L’apice della calura è stata al Centro e al Nord, ma in particolare oltre Alpe. In Spagna e pure nella Bassa Francia, nonché in Svizzera si sono battuti non solo record termici per il mese di Agosto, ma persino assoluti. Il tutto alle porte di Settembre. Riflettiamo per bene…

Anomalie impressionanti

Le anomalie termiche a livello europeo sono state veramente impressionanti. Confidavamo in un ridimensionamento termico. Inoltre si sperava che le giornate più corte e la radiazione meno potente non potesse far arrivare a certi valori. E invece no. Dobbiamo essere consci che in qualunque mese dell’anno ci possono essere anomalie spaventose, anche se meno percepibili in altre stagioni. Ciò che abbiamo vissuto è veramente un qualcosa di eccezionale, sotto qualsiasi punto di vista.

Fine del caldo come autentico sollievo

Pensiamo che qualunque lettore non sia soddisfatto di queste temperature. Valori termici molto pesanti anche di notte, con minime davvero di rilievo storico. Alcune zone hanno superato i 30 gradi persino nelle ore più fresche della giornata e i 40 in quelle più calde.

Tutto questo in un periodo dove la stagione dovrebbe essere in netto declino. E invece siamo qui a scrivere che certe isoterme, che sarebbero già alte per il cuore di Luglio, ci sono alle porte dell’autunno meteorologico. I cambiamenti meteo climatici sono sempre più inequivocabili ed è inutile stare qui a discutere. Sono davvero sotto gli occhi di tutti.

Semmai possiamo discutere se il contributo antropico è più o meno persistente. Ma i report dell’IPCC, l’autorevole ente governativo sui cambiamenti climatici, non ha dubbi. La colpa è per la stragrande maggioranza delle emissioni umane. Discorso finito.