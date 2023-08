Siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto, il mese che per molti vuol dire feria, il mese che dal punto di vista meteo climatico possiamo considerare quello estivo per antonomasia. Assieme a luglio, infatti, nei prossimi 30 giorni potrebbero verificarsi nuove incursioni dell’anticiclone africano.

Ciò che però possiamo dirvi in questo momento è che secondo i centri di calcolo internazionali difficilmente avremo possenti ondate di calore da qui a Ferragosto, a meno che ovviamente non cambino repentinamente le carte in tavola così come è successo il mese scorso allorquando d’improvviso apparvero picchi di calura eccezionale.

Focalizziamo però l’obiettivo sul primo weekend di agosto, infatti è ampiamente confermato un fine settimana dal meteo a dir poco tumultuoso e la causa è da ricercarsi in un cambio di circolazione che sta coinvolgendo gran parte del Nord Europa. La presenza di due distinte strutture di bassa pressione farà sì che aria molto fresca il rompa letteralmente sul Mediterraneo centrale scatenando un crollo termico e una serie di temporali localmente intensi.

Partiamo dalle temperature, visto che di questi tempi rappresentano sicuramente l’elemento di discussione principale… Temperature che sono attese letteralmente in crollo su tutte le nostre regioni, infatti dalle proiezioni termiche possiamo dirvi che si potrebbero perdere oltre 10 °C praticamente ovunque con punte anche di 15 °C su alcune zone dello stivale e delle due isole maggiori.

Poi ci sarà il vento, che si attiverà con più consistenza dai quadranti occidentali e che quindi tenderà ad acuire la sensazione rinfrescante.

Infine i temporali, non meno importanti perché come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane l’energia in gioco quest’anno è davvero enorme e quindi potrebbero scatenarsi fenomeni di intensità preoccupante. Intensità che al momento non viene vista dai modelli a più alta risoluzione ma che dobbiamo certamente mettere in preventivo vista appunto la quantità di energia termica contenuta nei mari circostanti le nostre regioni.