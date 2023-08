Il⁤ meteo rovente sta gradualmente ‍prendendo ‍il ‌sopravvento, nonostante ‌l’eco​ del recente freddo inaspettato che ci ha⁤ colpito qualche ‌giorno fa. Le temperature attuali sono piacevolmente moderate, in linea con le‍ medie stagionali, ​e le notti‌ offrono un fresco sollievo.

L’anticiclone africano si ⁣avvicina all’Italia

Nonostante il caldo intenso sia ancora confinato tra il‍ Marocco e la Penisola Iberica, l’anticiclone ‌africano sta iniziando a muoversi verso l’Italia. A partire dal fine settimana, ci aspettiamo un aumento delle temperature dovuto all’incremento dell’influenza dell’anticiclone ‍africano.

Un caldo​ diverso rispetto a⁤ Luglio

Questa volta, tuttavia, non ci ‌aspettiamo un’ondata di‍ calore simile a quella di Luglio, quando l’anticiclone africano⁣ ha spinto la‌ sua bolla di calore⁤ verso le regioni meridionali e le⁣ isole ‌maggiori, causando⁤ temperature eccezionali.​ Il caldo, quindi, non raggiungerà livelli estremi.

Un Ferragosto caldo, ma non eccessivo

Inoltre, il riscaldamento sarà ‍più pronunciato, almeno inizialmente, nelle regioni del Centro-Nord, mentre sarà‌ meno percepito al Sud, che rimarrà⁣ esposto a correnti ⁤settentrionali residue. Ci aspettiamo un Ferragosto caldo, ma con temperature che non ⁣supereranno i ⁤38 gradi.

Un’intensificazione del caldo africano attorno al 20 Agosto

Le previsioni ⁣meteo dopo⁣ Ferragosto sono più incerte a causa della ​distanza temporale, ​ma è probabile che ​l’anticiclone africano continui a ⁢dominare. Ci aspettiamo quindi un caldo intermittente,⁤ ma forse ⁤qualche‌ temporale in⁢ più sul Nord Italia a ⁤causa dell’infiltrazione di aria fresca in quota.

Le proiezioni dei ⁤centri

Le recenti proiezioni dei centri meteo più prestigiosi indicano una possibile intensificazione del caldo‍ africano attorno⁣ al ⁤20 Agosto e nei giorni successivi. In questa fase, è previsto un nuovo affondo della depressione atlantica al largo dell’Iberia, con conseguente risalita subtropicale sul Mediterraneo.

La fine di⁤ Agosto potrebbe essere molto calda

Se queste previsioni saranno confermate,⁤ masse d’aria roventi potrebbero risalire più direttamente‍ sull’Italia⁣ e​ non più solo sulla Spagna. Le temperature⁤ potrebbero‍ raggiungere valori molto elevati, con picchi di 38-40 gradi, più probabili tra il​ Centro-Nord e la Sardegna. L’ultima parte di Agosto potrebbe essere ⁢molto calda.⁤ Al momento, non sembra esserci alcuna possibilità di ‍un‌ cambiamento drastico del clima, che ‌solitamente avviene⁤ nella seconda⁣ metà del mese. L’estate non mostra segni di cedimento.

In conclusione, l’estate 2023 ‌si preannuncia‍ calda, ma non‍ estrema, ‌con un’accentuazione del caldo ‍africano attorno al 20 Agosto. Le previsioni meteo indicano che ​l’ultima parte di Agosto potrebbe essere molto calda, con⁢ temperature ‍che⁢ potrebbero ‍raggiungere i 38-40 ⁢gradi, soprattutto nel Centro-Nord‍ e ⁣in Sardegna.