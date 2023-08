Il meteo di questi giorni è Tranquillo. Ma il caldo è dietro l’angolo. A causa di ⁣un rafforzamento dell’alta pressione a livello superiore dal nord-ovest dell’Africa, una massa d’aria calda si è diffusa in Spagna e Portogallo. Nei ‌prossimi giorni,⁢ il caldo si intensificherà fino a​ raggiungere temperature massime diurne di 40-45 ​gradi, con il caldo che si diffonderà gradualmente in tutta l’Europa occidentale entro‌ la fine della settimana. E in Italia? Vediamo insieme le proiezioni.

La‍ diffusione del caldo sul Bacino del Mediterraneo

Verso il prossimo fine settimana, l’onda di calore dovrebbe espandersi ​gradualmente verso est attraverso l’Europa meridionale, ⁢la regione mediterranea,​ l’Europa⁤ centrale e la ‌penisola ​balcanica. Si prevede il ritorno di temperature calde in⁢ Italia e Grecia verso metà Agosto.

Con⁣ l’inizio della settimana,⁤ le temperature dovrebbero salire fino a 40-45 gradi‍ in alcune parti della Spagna e del sud del Portogallo, e si prevede che ⁢continueranno in⁢ questo intervallo fino a metà settimana.

Sarà caldo estremo?

In questi casi di parla di “dome di calore”. Funziona esattamente come un coperchio su una pentola. La massa d’aria‌ diventa anormalmente calda ⁤alle quote più basse, non si originano nubi. Il caldo si intensifica e l’umidità aumenta sempre di più.

Un periodo prolungato di tempo⁤ caldo, generalmente ⁤superiore a 35 gradi ma significativamente superiore a 40 gradi, è fisicamente impegnativo e presenta un rischio aumentato per la salute. in questi casi si dovrebbe parlare di “Maltempo anticiclonico”, ovvero troppo caldo troppo a lungo.

Conclusione

Una nuova ondata di calore si sta muovendo verso il sud-ovest dell’Europa, con il ritorno di temperature calde in Italia e Grecia previsto⁢ per metà Agosto. Ne potrebbe scaturire un cosiddetto “dome di calore” che, ricordiamo, ‍è un ‍fenomeno che ⁢intensifica le ondate di calore e presenta un rischio significativo per la salute. Insomma Agosto continua sui binari stile anni 2000.