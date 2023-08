L’analisi meteo di questi ultimi giorni è nota a tutti. Sole e caldo a volontà, praticamente per tutta Italia, soprattutto al Centro e al Nord. Ma attenzione a una cosa. Da alcuni giorni i vari modelli di previsione, in modo particolare alcuni, mostrano dei segnali di un radicale cambiamento delle condizioni meteorologiche a partire dal 26-28 Agosto.. Andiamo ad approfondire questo tema, per sapere quando ci sarà la fine definitiva del caldo.

Aria fresca in arrivo? Si, ma attenzione che…

Una massa d’aria fresca si porterà sull’Europa, non coinvolgendoci propriamente in pieno. Ma occhio che l’alta pressione sarà messa alla porta e, visto che è assai tenace, ce la farà a difendersi? O lo scudo verrà bucato? Partiamo da quest’ultima opzione.

Se gli spifferi di aria fresca dovessero riuscire ad inserirsi all’interno dell’alta pressione, potremmo assistere a una fase meteorologica di instabilità atmosferica piuttosto vivace. Significa pertanto che potrebbero comparire temporali di una certa rilevanza.

Ovviamente calerebbero le temperature, temperature che dai valori ampiamente sopra media dei prossimi giorni potrebbero riportarsi su valori più normali, o persino un poco al di sotto, rendendo di fatto fine a questo incubo.

La vera rottura estiva? Oppure un altro break?

Va detto che secondo qualche centro di calcolo internazionale, in modo particolare quello americano, nell’ultima settimana di agosto potrebbe addirittura transitare una goccia fredda. Si tratterebbe, in parole semplici, di un piccolo vortice ciclonico secondario che se confermato potrebbe scatenare instabilità molto più diffusa e consistente. Mentre quello inglese vede più un calo delle temperature, un buon ricambio d’aria, ma non ancora il tempo dei golfini…

Le considerazioni finali

Molti non ne possono più e ci chiedono con veemenza quando finirà questo scempio. Noi proviamo a scrutare attentamente i modelli e a fornire una risposta. Solo che non è ancora del tutto univoca la modalità della fine del caldo.