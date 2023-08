L’analisi meteo, svolta osservando i modelli matematici stagionali, ha sempre avuto il suo fascino e le sue sfide. Recentemente, tuttavia, le previsioni stagionali hanno mostrato una certa incertezza, particolarmente evidente nell’Agosto 2023. Ma questo mese, ha davvero tradito le aspettative o c’è qualcosa di più profondo da comprendere?

Le Sorprese di Agosto 2023

Agosto si è contraddistinto per essere un mese di estremi. Nonostante la previsione di un agosto asciutto e caldo, abbiamo assistito ad un rapido calo delle temperature alla fine del mese. Ciò è stato particolarmente visibile in aree montuose come Zermatt, in Svizzera, e nelle Alpi nordoccidentali dell’Italia, dove le temperature sono calate drasticamente in pochi giorni. Questi fenomeni estremi li avevamo visti in terre molto lontane da noi, dal clima continentale, e notoriamente avvezze ad avere un meteo fuori dal nostro comune. Alcuni anni fa, Denver, nel Colorado, ha vissuto un cambio meteo altrettanto drastico, ne avevamo parlato in tantissimi per il suo estremo eclatante, come dire, passare dall’estate all’inverno in poche ore non sono eventi quotidiani da nessuna parte del Mondo. Molti di noi ne hanno discusso a causa della sua straordinaria intensità: passare dall’estate all’inverno in poche ore è un fenomeno che non si verifica tutti i giorni in nessuna parte del mondo.

Tuttavia, pur con questi fenomeni improvvisi, e soprattutto di breve durata, in una visione d’insieme le previsioni stagionali non sono state completamente errate. La proiezione del Centro Meteo Europeo evidenziava un’estremizzazione climatica, e in effetti è quello che abbiamo visto. E anche se il modello prevedeva siccità, abbiamo visto un aumento delle piogge rispetto alla media.

Ciò sottolinea l’importanza di vedere le previsioni in una prospettiva più ampia, e che le previsioni stagionali tracciano una linea complessiva del clima che ci sarà, soprattutto proponendo le anomalie e non il meteo previsto.

Settembre 2023

Le proiezioni per settembre 2023 sono decisamente più ottimistiche, almeno dal punto di vista delle precipitazioni. Si prevede una maggiore quantità di piogge in tutta Italia, ad eccezione delle regioni alpine e parte del resto del Nord. Questo fenomeno indica che il Mar Mediterraneo potrebbe produrre sistemi temporaleschi a causa del suo calore (contrasti termici).

Tuttavia, l’aspetto più preoccupante è l’anomalia della temperatura prevista. Le previsioni indicano un settembre caldo, con temperature che potrebbero essere addirittura 3°C sopra la media nel nordovest dell’Italia. In pratica, sembra che settembre stia adottando le caratteristiche climatiche di un agosto tipico del passato, ampliando la durata della stagione estiva.

Tendenza Generale

Guardando all’ultimo trentennio, abbiamo notato un riscaldamento sensibile della temperatura media. Questo trend si è consolidato negli ultimi vent’anni, mentre l’ultimo decennio ha portato con sé anche una maggiore irregolarità nelle precipitazioni. Piogge irregolari, periodi di siccità seguiti da precipitazioni eccessive sono diventati la norma. Questa irregolarità potrebbe essere ulteriormente evidenziata nel settembre 2023, prefigurando un mese con un clima estremo, ma ciò non costituisce più una novità. Vi pare?

Conclusione

Se agosto 2023 ci ha insegnato qualcosa, è che le previsioni meteo stagionali devono essere prese con le pinze. Non possiamo basarci ciecamente su di esse, perché la valutazione va fatta non sul meteo, ma sul clima e solo su alcuni parametri. Settembre 2023 si prospetta come un mese di ulteriori sorprese, o conferma di una nuova realtà che si sta consolidando: un ampliamento della durata dell’estate in Italia. In un mondo in continua evoluzione climatica, resta cruciale rimanere informati e prepararsi alle inevitabili incognite della natura, e nonostante le incertezze, le previsioni stagionali sono un utile strumento di diagnosi sul futuro.

Mappe di previsione di Agosto 2023

Credit Centro Meteo Europeo