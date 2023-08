L’autunno ha fretta…o il meteo proporrà ancora Estate a lungo termine? C’è chi non vede l’ora che la stagione estiva finisca e chi vuole che duri per godersi le vacanze e non desidera le cupe giornate autunnali. Ma andiamo a vedere cosa vi proponiamo in questo articolo.

Le tendenze estive

Avevamo correttamente previsto la parte estiva, infatti ricorderete che avevamo ipotizzato strascichi instabili a Giugno (dopo un Maggio estremamente piovoso). Per quanto riguarda Luglio e Agosto avevamo supposto che sarebbero stati due mesi roventi. Luglio lo è sicuramente stato, anche troppo, Agosto diventerà caldo, in questi prossimi giorni, anche se non raggiungeremo i picchi esagerati delle settimane passate.

Inoltre, avevamo fiutato l’ipotesi di prematuri segnali di cedimento dell’estate. Segnali che sarebbero arrivati, sempre secondo noi, a fine mese. Ed effettivamente, guardando i vari modelli di previsione, sembra che anche questa ipotesi possa trovare riscontro nella realtà dei fatti. Ma andiamo per gradi

Ribaltone a fine mese? Vediamo le reali possibilità

Se avete letto qualche precedente approfondimento non vi sarà sfuggito l’opzione circa il possibile ribaltone meteo dell’ultima settimana di agosto. Si tratterebbe tutti gli effetti di un duro colpo all’estate, talmente forte che potrebbe mettere realmente in crisi la bella stagione.

Ecco, diciamo che quest’anno il meteo autunnale sembra avere veramente un po’ di fretta, potrebbe stupire un po’ tutti arrivando prima del previsto. Ma attenzione a parlare dei freddo prematuramente. Non sarebbe altro che alcuni scenari che qualche decennio fa erano assolutamente normali.

Ricordiamoci infatti che prima degli anni 2000 spesso e volentieri dopo Ferragosto arrivavano i primi intensi temporali che preannunciavano l’arrivo delle prime perturbazioni atlantiche. Ecco, chissà che anche quest’anno non si possa procedere in quella direzione e se così fosse non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Se invece non sarà così, vuol dire che anche la 2023 seguirà le orme delle Estati degli anni Duemila.