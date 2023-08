In un periodo di previsione meteo di minimo 10 giorni, non ci si aspetta una variazione stagionale, ma piuttosto una recrudescenza dell’onda di calore che si sta manifestando, la quale determinerà che tutta la seconda metà di Agosto presenti temperature superiori alla norma.

La rottura dell’Estate 2023

Al momento è impossibile stabilire quando ci sarà la rottura dell’Estate 2023. Potremmo presupporre che ci possa essere un’improvvisa modifica dei modelli matematici, ma come potrete constatare, le temperature rimarranno al di sopra della norma per un’estesa durata. Trovo che sia eccessivo, consolidando la prospettiva che prevede, ancora una volta, avere una stagione estiva notevolmente più calda della media.

Centro Meteo Europeo

Il modello matematico europeo, che fornisce previsioni fino a un mese e mezzo, ha radicalmente modificato la sua direzione, evidenziando anomalie termiche che interesseranno quasi tutta l’Europa fino alla fine di settembre. Lo stesso Centro Meteo non indica l’arrivo di perturbazioni in Italia per almeno 10 giorni, evitando così una variazione del clima estivo e un’interruzione dell’afosa Estate italiana del 2023. Tuttavia, riguardo alla definizione di “estate calda”, alcuni contestano tale descrizione più per una questione di percezione che per i dati effettivi, ovvero le temperature medie. Infatti, se Luglio 2023 è stato caratterizzato da un calore record e, a partire da questa metà di Agosto, le temperature saranno superiori alla media, l’Estate 2023 può essere descritta solo come particolarmente calda. Esistono poi le cosiddette “isole felici”, ma queste spesso derivano da preconcetti legati al rifiuto di accettare i cambiamenti climatici o al vivere in condizioni di estremo comfort.

Ghiacciai

Il calore è decisamente avvertito, e un indicatore naturale di ciò sono i nostri ghiacciai, che anche durante l’Estate 2023 stanno subendo un veloce scioglimento.

Temperature

Continueremo ad avere temperature al di sopra della norma, sembra sempre più verosimile che a settembre assisteremo, anche se ritengo che già in Agosto ne vedremo i primi segni, al ritorno delle precipitazioni. Queste si manifesteranno principalmente sotto forma di intensi temporali, e sfortunatamente anche con il rischio di grandinate, nubifragi associati a linee temporalesche chiamate squall line, ovvero potenti perturbazioni, e supercelle.

Il calore delle acque del Mediterraneo favorirà la formazione di zone temporalesche potenti, cioè temporali marittimi che occasionalmente colpiranno diverse zone della nostra Penisola e delle Isole principali, ripristinando un regime di piovosità normale. Per ora, non ci sono previsioni del Centro Meteo Europeo che indicano precipitazioni al di sopra della media per tutto Settembre 2023.