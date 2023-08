Ultime meteo: l’arrivo del ciclone ⁤e le sue conseguenze

Il meteo ci riserva una sorpresa inaspettata: l’arrivo del ciclone Circe! Dopo un lungo periodo di stabilità, si prevede un cambiamento radicale con l’instaurarsi di una profonda ciclogenesi nel Bacino del Mediterraneo. Ma cosa comporterà l’arrivo di Circe ‍per il nostro ⁣clima? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo dal 4 al 6 Agosto

Il ⁣cambiamento ⁤meteo inizia

La‍ saccatura‍ atlantica si farà sentire​ in‌ modo significativo sull’Italia. ​Oggi ci aspettiamo temporali forti e supercelle al Nordest, domani altri forti temporali al nord e rischio fenomeni estremi sulle regioni centrali! Al Sud, invece, il clima rimarrà ‍stabile e caldo fino a venerdì, poi brusco calo termico sabato con temporali sparsi.

Il clima si modifica rapidamente

Sabato ⁣la perturbazione‍ si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud, portando con sé temporali‌ diffusi e un calo termico di 8-10 gradi nelle regioni meridionali. Al Nord, ⁢invece, il clima⁢ sarà soleggiato, più fresco e⁢ ventoso.

Un breve ‍ritorno alla normalità

Probabilmente, Domenica​ 6 Agosto, ⁢il tempo ‍migliorerà con ⁤la perturbazione che si allontanerà rapidamente verso est, lasciando un clima molto fresco su tutta l’Italia.

Le tendenze future

Un breve periodo di ⁢stabilità

Dopo l’arrivo di Circe, ci aspettano probabilmente alcuni giorni più stabili e soleggiate, con temperature in⁤ lieve aumento, ma non eccessive. Non ci sono indicazioni ⁣di​ un arrivo‌ di masse d’aria calde in Italia, al contrario, ci aspetta un clima fresco e sopportabile.

Il ritorno del caldo estivo

Le previsioni dei⁤ modelli meteo indicano un ⁣aumento repentino ⁣delle temperature e un ‍ritorno del⁣ caldo estivo nel periodo successivo, che va dal 7-8 Agosto. L’estate, ⁢quindi, si prenderà solo ⁣una breve pausa, per poi tornare in piena regola su tutta l’Italia.

Agosto è un mese tipicamente estivo, ma anche Settembre ci ha ⁤abituato ‌a un clima caldo ⁣da piena estate. Possiamo quindi​ aspettarci brevi interruzioni come quella che stiamo per vivere, frequenti da metà Agosto in poi. Ma non parliamo di crisi,⁢ quello no.

In conclusione, ⁤il meteo ci ​riserva sorprese e cambiamenti, ma l’Estate non è ancora finita. Dopo​ l’arrivo del Ciclone Circe, ci aspetta un breve periodo di ⁣fresco, seguito⁣ da un ritorno del ‌caldo‌ estivo. ‍