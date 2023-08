La situazione meteo sul nostro Paese è delineata per bene. Stiamo vivendo un periodo freddino, con temperature sovente un po’ al di sotto delle medie. Questo è stato visto dalla maggioranza dei lettori come un autentico sollievo, dopo il caldo estremo del mese di Agosto. Ma siamo sicuri che non tornerà più questo caldo così feroce? Andiamo a vedere le ultime novità dei modelli a medio e lungo range.

Clima frizzante: quanto dura?

Ci duole dire, per gli amanti di freddo e piogge, che questo gradevole clima non durerà. Siamo un poco al di sotto delle medie e in diverse zone d’Italia sono già uscite le prime giacchette. Ma questa frescura che sembra quasi ottobrina sarà davvero un lontano ricordo.

Il motivo è il seguente: è in arrivo un’importante rimonta dell’alta pressione africana, che dovrebbe colpire principalmente il Centro-Sud, ma anche il Settentrione vedrà un aumento importante delle temperature, che si porteranno prossime ai 30 gradi se non di più.

Caldo estremo anche in Settembre? Andiamoci cauti, anche se…

Chiariamo subito questo importante concetto: qualora intendiamo 40 gradi diffusi, la risposta è sicuramente no, non ritorneranno come alcune settimane fa. Però non possiamo negare il fatto che qualche valore simile qua e là tra Sicilia, Sardegna e Calabria potrebbe di nuovo essere toccato. Se fosse isolato non sarebbe così estremo, in quanto è già successo in passato che ci fossero onde calde tardive, anche di una certa intensità.

Ma se tutto fosse confermato, sarebbe qualcosa di molto notevole per il mese settembrino, che ricordiamo oramai fa parte dell’autunno meteorologico. Avere 28 gradi alla quota di circa 1500 metri è un valore elevatissimo, ecco perché c’è una sorta di preoccupazione. Un tempo queste onde calde tardive erano assai rare, ma adesso son diventate molto più frequenti. Non resta che vedere cosa prometteranno gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni.