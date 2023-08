Le previsioni⁤ meteo indicano un imminente calo ⁢delle temperature, dovuto all’arrivo di una ‌profonda depressione nord-atlantica. Questo fenomeno‍ atmosferico porterà con sé nubi, piogge, temporali‌ e venti forti,‌ interessando inizialmente il nord Italia, per poi estendersi al ⁣centro e al sud del Paese.

Il calo termico sarà significativo: la temperatura scenderà​ dai 5 ai 10°C, sia ‌di giorno che di notte. Si ⁢prevede un notevole fresco notturno ‍in⁢ collina ​e in Val Padana tra il 5 e il 7 Agosto.

Un​ breve intervallo di fresco

Un ⁤”break estivo”

Questo calo delle temperature non segnerà la fine anticipata dell’Estate, ma rappresenterà‍ piuttosto⁢ un “break‍ estivo”, una pausa dal caldo tipico del mese di ⁤Agosto. Tuttavia, questo cambiamento non passerà inosservato e potrebbe causare danni⁢ a causa di forti temporali, grandine e raffiche di ⁤vento. Le regioni del Nordest e quelle adriatiche saranno le più colpite da questi violenti ‍fenomeni atmosferici.

Il ritorno del caldo

Fino al 7 Agosto, ‌le giornate saranno piacevolmente calde e le notti fresche. Dopo questa‍ data, la pressione inizierà⁢ ad aumentare e correnti sempre più‍ calde ‍provenienti dal ‌Nord ⁢Africa inizieranno a fluire verso il nostro Paese.

Il caldo, quindi, tornerà ⁤a ⁣farsi sentire su tutto il territorio italiano. I modelli di previsione indicano un rafforzamento dell’anticiclone su tutto il Mediterraneo già‌ intorno al ‌10 ​Agosto. Nei giorni successivi, la pressione continuerà ad aumentare e le temperature saliranno, superando le medie ‌stagionali.

Il ritorno del caldo intenso

Le ‌date del⁤ caldo ⁣intenso

Si prevede che tra il 12 e il 13‍ Agosto il ⁤caldo diventi intenso⁣ in tutto⁢ il Paese, con temperature che potrebbero superare i 34-35°C in molte località interne e lontane dal mare. ‌Si ipotizza addirittura un’ondata di caldo intensa per Ferragosto, con i termometri che potrebbero raggiungere nuovamente i 40°C. Tuttavia, siamo ⁣ancora​ lontani da queste date, ⁢quindi sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti meteo più precisi.