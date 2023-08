Avremo un Autunno dal meteo pieno di cicloni? Prima di proseguire affermiamo questo. È fondamentale ⁤ricordare che non possiamo prevedere con ⁤precisione se avremo pioggia, caldo o freddo tra 30 giorni. Queste‍ non sono previsioni a breve termine, ma stagionali. Esaminiamo i modelli a lungo termine per​ comprendere meglio la situazione.

Un anticiclone africano persistente​ durante​ l’Estate

Abbiamo appena superato un periodo meteo storico, caratterizzato ​da ‍un anticiclone africano particolarmente invadente e soprattutto persistente. Le temperature superficiali ‌dei‍ nostri mari continueranno a ‍salire. ⁤Ora,⁢ analizziamo le possibili ripercussioni.

Il ⁢rilascio di energia termica: già avvertiamo le conseguenze

La notizia veramente allarmante è questa. L’arrivo di una forte ⁢perturbazione che si scontra con ‍un ​mare caldo comporta il rilascio di ‍energia‍ termica sotto forma di calore per un periodo⁤ prolungato. Naturalmente, una ​singola ondata di maltempo non sarà sufficiente per ‌rimescolare le acque, che rimarranno calde‍ per settimane, ‍se non‌ mesi,‌ anche dopo il passaggio del ciclone. Questo è‌ dovuto‍ al fatto che le acque si riscaldano e si raffreddano molto più lentamente.

Perturbazioni e grande quantità di ⁢energia in gioco

Le ‍perturbazioni ‌che entrano ed entreranno⁣ nel‍ Bacino del Mediterraneo a ‍partire da Settembre ⁤dovranno fare⁣ i​ conti con molta⁤ energia ‌in gioco​ (già da questa⁤ che stiamo‌ attraversando). Questo potrebbe portare ad una alta probabilità di fenomeni meteo estremi; le⁣ cronache di questi giorni ‌ne sono piene.

È importante sottolineare⁣ che è impossibile prevedere ora dove e quando questi fenomeni si verificheranno. ‌Tuttavia, sappiamo ⁣che, se queste ⁤sono ⁣le condizioni predisponenti, le prossime settimane potrebbero presentare più ⁤di qualche ​problema.

Le tendenze per l’Autunno suscitano ‌preoccupazioni

Le prospettive per l’Autunno, alla luce di quanto detto, suscitano numerose⁢ preoccupazioni, a causa delle temperature elevate persistenti, dell’anticiclone africano ​dei mesi passati‌ e⁤ delle acque superficiali molto calde.‌ Questi fattori potrebbero portare a fenomeni ⁤meteo estremi nelle⁣ prossime settimane, ovviamente‌ non prevedibili ⁢ora che manca molto tempo.

Conclusione

In sintesi, le attuali previsioni meteo indicano ​un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche, con possibili​ conseguenze notevoli se‌ le temperature ⁤alte persistono.​ L’anticiclone africano persistente e⁤ le acque superficiali molto calde potrebbero portare a fenomeni meteo estremi nelle prossime settimane.