Beh, dobbiamo dirlo: per certi versi si sta esagerando… Sì, si sta esagerando nell’esprimere il concetto di meteo estremo. Un conto è parlarne una volta ogni tanto, un conto è parlarne quotidianamente.

Vero è che stiamo affrontando un’estate comunque anomala, basti pensare alla prima metà di giugno ma ancor più al mese di luglio. Cosa vogliamo dire quelli agosto? Nel corso della prima settimana abbiamo dovuto per forza di cose parlare di freddo perché siamo andati incontro ad anomalie termiche negative veramente pesanti.

Ed ora? Beh, ora stiamo andando incontro a un’ondata di caldo importante, un’ondata di caldo che se non ci fosse stata quella di luglio avremo comunque percepito diversamente.

Però piano col meteo estremo, è giusto non farsi prendere troppo la mano perché la situazione attualmente non è poi così malvagia. Diciamo che in questo momento rispecchia quelle che potrebbero essere le caratteristiche dell’estate mediterranea del nuovo millennio, estate mediterranea che da qualche decennio a questa parte spesso e volentieri è segnata dalla presenza dell’anticiclone africano.

Per carità, se da qui a fine mese dovessero subentrare altre situazioni particolari saremmo i primi a darvene conto, magari anche riutilizzando il concetto di meteo estremo, però in questo momento non sembrano esserci i presupposti per qualcosa di veramente estremo. Farà caldo? Sì, farà caldo. Farà fresco? Sì, probabilmente nel corso dell’ultima settimana di agosto.

Però parliamo di situazioni assolutamente normali, situazioni che nel mese di agosto possono assolutamente rappresentare il naturale percorso di decadenza estiva in vista dell’ormai imminente autunno. Quindi zero meteo estremo, quindi lasciamo che la stagione faccia il suo corso.