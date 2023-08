Ovvio, si sta parlando pur sempre di proiezioni meteo climatiche a lunghissimo termine, indi per cui dovremmo e dovrete tenere conto dell’amplissima distanza temporale che ci separa dall’inizio dell’autunno.

Però un po’ tutti si stanno già domandando come sarà settembre. Settembre che solitamente è un mese gradevole, non a caso milioni di persone lo scelgono per le ferie. Gradevole però fino a un certo punto, infatti negli ultimi decenni spesso e volentieri è stato capace di portarci ondate di caldo paragonabili alle peggiori di luglio e agosto.

Anche in quel periodo, quando ci si mette, l’anticiclone africano è capace di farci letteralmente sudare sette camice. D’altro canto è anche in grado di portarci situazioni differenti, ovvero i primi consistenti peggioramenti dal sapore vagamente autunnale. Sì, perché stiamo pur sempre parlando di un mese transitorio, ovvero un mese di passaggio tra l’estate e l’autunno.

Quest’anno, a quanto pare, vi sono svariati indizi che indicano un settembre abbastanza vivace per non dire turbolento. Abbiamo spesso scritto che quest’anno l’estate potrebbe darci prematuri segnali di cedimento, in effetti potrebbe essere proprio così e settembre da questo punto di vista potrebbe essere un mese molto complesso.

Probabilmente ci sarà spazio per qualche altra ondata di caldo, soprattutto nella prima parte mensile, poi però occhio alle prime perturbazioni atlantiche perché potrebbero avvalersi dell’esagerata quantità di energia termica presente e quindi fenomeni potrebbero risultare particolarmente violenti.

Sì, molto probabilmente avremo una prima parte estiva e poi potrebbe essere subito autunno, ma autunno davvero cattivo con possibilità appunto di ondate di maltempo preoccupanti. Questo è ciò che emerge dall’analisi dei vari modelli stagionali, questo è quello che emerge anche dall’analisi di alcuni pattern climatici che continuano a darci questo tipo di evoluzione.