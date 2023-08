La botta in arrivo, botta intesa come peggioramento meteo, sarà molto probabilmente significativa. Dovrebbe materializzarsi nel corso della prossima settimana, quindi l’ultima di agosto.

Ultima settimana di agosto che, lo ricordiamo, si porterà via l’estate meteorologica. Ma sarà veramente la fine dell’estate? Sarà veramente un colpo da KO? Settembre riuscirà a risollevare le sorti stagionali? Tutti quesiti che ci state ponendo ma che anche noi ci stiamo facendo, non fosse altro perché nel corso degli ultimi anni spesso e volentieri abbiamo avuto mesi di settembre a dir poco roventi.

Ovvio, dalle una risposta non è possibile e non sarebbe neanche corretto, però possiamo comunque stilare delle ipotesi evolutiva che potrebbero aiutarci a farci un’idea sull’andamento mensile. L’idea che in realtà vi abbiamo già esposto in diverse occasioni ma che chiaramente andrà rivalutata cammin facendo.

L’estate come l’abbiamo vissuta fino ad oggi, escludendo la prima metà di giugno e la prima settimana di agosto (mettiamoci anche l’ultima) molto probabilmente non si ripresenterà. Con questo non vi stiamo dicendo che a settembre non ci saranno giornate di sole, certo che ci saranno e potrebbe fare anche caldo però confidiamo sul fatto che l’anticiclone africano perda gran parte del proprio potenziale.

Potenziale inteso non in termini di caldo quanto in termini di capacità imporsi sul Mediterraneo. Ciò perché le perturbazioni atlantiche potrebbero essere più invadenti del solito o meglio, più invadenti degli ultimi anni. Questo potrebbe far sì che l’autunno mostri fin da subito di che pasta è fatto, anche se a tratti dovrà comunque scontrarsi con l’orgoglio di un’estate mai doma.

Quindi quali sono le risposte ai quesiti posti pocanzi? Semplice, l’estate perderà smalto, l’estate di settembre non sarà la stessa dei mesi di luglio e agosto e ci mancherebbe altro verrebbe da dire…