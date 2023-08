Il ⁢meteo‌ dell’estate 2023, sbalzi incredibili

Il meteo dell’estate ha riservato una⁢ sequenza di sorprese climatiche davvero clamorose, con⁤ una serie di eventi ⁤atmosferici che hanno caratterizzato la stagione fin dai suoi inizi.

Un inizio di estate ​caratterizzato da instabilità

Se ripercorriamo gli eventi climatici a partire dal 1 giugno, possiamo notare che non ci siamo risparmiati nulla. La prima metà di giugno, come molti ricorderanno, ⁤è stata caratterizzata da ⁢una​ forte ⁣instabilità atmosferica e da temperature spesso‌ inferiori alle medie stagionali.

La prima ondata di caldo africano

Nella seconda ⁤metà del mese, abbiamo​ assistito alla prima intensa ​ondata di caldo africano, ⁤che ‌fortunatamente è‌ durata solo‌ pochi giorni,​ lasciando poi spazio a un abbassamento delle temperature. Questo⁣ evento è stato⁤ il primo segnale di‍ quello che sarebbe successo nel mese di luglio.

Le​ condizioni meteorologiche di luglio

Il‌ mese di luglio ha presentato condizioni meteorologiche⁣ diametralmente opposte: da un lato‌ il ⁤Nord Italia con i suoi temporali, ⁣dall’altro ‌le rimanenti regioni con un caldo soffocante.

Agosto: l’ultimo mese dell’estate ancora da scrivere

Il fatto che Agosto potesse presentarsi in modo ben diverso lo avevamo annunciato in tempi non sospetti. Un deciso break in questi giorni ha portato clima fin troppo fresco per il periodo, ma ora il caldo è di nuovo in procinto di tornare protagonista.

Cambiamenti⁣ circolatori a livello europeo

Stanno avvenendo importanti cambiamenti circolatori a livello europeo, ⁢cambiamenti che sembrano avere ripercussioni significative anche alle nostre latitudini. Queste ripercussioni potrebbero tradursi in una marcata variabilità atmosferica nell’ultima parte del mese.

Possibili ripercussioni nella seconda metà ‍di agosto

L’abbassamento del flusso delle correnti atlantiche potrebbe ⁣avere degli effetti importanti sul finire d’Agosto. A quel punto potremmo⁢ affermare che ⁢il‌ meteo dell’estate 2023⁤ potrebbe terminare in anticipo. ​Anzi, per essere più precisi, potremmo già⁣ affermare⁣ oggi che ci potrebbe essere questo stop, a conferma di un’estate molto meno canicolare della precedente.