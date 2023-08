Sì, piaccia o non piaccia è così, piaccia o non piaccia dovremo giocoforza iniziare a pensare all’autunno. Mancano una decina di giorni, giorno più giorno meno, soprattutto non mancano le novità in termini di trend meteo climatico.

Molti di voi probabilmente ricorderanno quanto fu scritto tra aprile e maggio, ovvero le proiezioni stagionali in quel periodo già ci suggerivano quella che poi sarebbe stata un’estate comunque sia da ricordare. Da ricordare per il caldo allucinante, da ricordare per i temporali devastanti.

Diciamo che ci possiamo ritenere soddisfatti, infatti come si suol dire “carta canta”. Che cosa significa? Beh, che se all’epoca aveste letto quegli approfondimenti il trend di luglio agosto non vi avrebbe colto di sorpresa. Un trend che avevamo ipotizzato che puntualmente si è verificato.

Ora però basta, ora è effettivamente arrivato il momento di dire basta all’estate. Non perché si voglia a tutti i costi cambia stagione, ci mancherebbe, piuttosto perché il calendario non mente quindi con il 1 settembre dovremo necessariamente accogliere l’autunno meteorologico. Vogliamo aspettare magari l’autunno astronomico? Beh, in quel caso l’estate andrà avanti fino all’ultima decade di settembre ma non è che manchi così tanto…

Possiamo dire quindi che l’estate ormai è un capitolo meteo da chiudere, non crediamo possa riservarci altre sorprese, crediamo piuttosto che il trend sia quello già ampiamente evidenziato. Ci aspettiamo una crisi nell’ultima settimana di agosto e da questa crisi potrebbero esserci delle ripercussioni anche nella prima parte di settembre.

Un settembre che a nostro avviso potrebbe effettivamente rappresentare un punto di svolta importante perché mai come quest’anno promette di portarci un autunno bello vigoroso fin da subito. Avremo però modo di riparlarne in altra sede.