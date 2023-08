Il clima sta cambiando rapidamente, e non da meno le montagne Andine dell’America del Sud che hanno recentemente raggiunto temperature estreme di 37°C in inverno. Gli esperti metereologici locali avvertono che il peggio potrebbe ancora arrivare, poiché i cambiamenti climatici causati dall’uomo e il fenomeno El Niño stanno creando scompiglio in tutta la regione.

L’ondata di calore registrata nelle Ande centrali del Cile sta causando lo scioglimento della neve al di sotto dei 3.000 metri, il che avrà ripercussioni per le persone che vivono nelle valli a valle e che dipendono dall’acqua di scioglimento durante la primavera e l’estate.

Martedì è stato probabilmente il giorno invernale più caldo nel nord del Cile negli ultimi 72 anni, secondo Raul Cordero, un scienziato del clima presso l’Università di Groningen. Ha affermato che i 37°C registrati alla stazione di Vicuña Los Pimientos nella regione di Coquimbo sono stati causati da una combinazione di riscaldamento globale, El Niño e raffiche di vento orientali, conosciute localmente come venti Terral che portano clima caldo e secco.

Decine di stazioni di monitoraggio meteorologico a più di 1.000 metri di altitudine hanno registrato temperature superiori ai 35°C in inverno. Cordero ha dichiarato che il caldo insolito a quest’altitudine è preoccupante. “Il problema principale è come le alte temperature esacerbano le siccità (in Argentina orientale e Uruguay) e accelerano lo scioglimento della neve”.

Le carenze idriche sono già un grave problema a Montevideo, la capitale dell’Uruguay, dove le riserve idriche si stanno prosciugando e l’acqua del rubinetto non è più potabile.

L’America del Sud ha sofferto uno dei periodi da gennaio a luglio più caldi mai registrati. Il Cile è stato uno dei paesi più colpiti con incendi all’inizio dell’anno e ora siccità prolungate. Cordero ha affermato che Santiago sta soffrendo la sua nona ondata di calore da gennaio e si prevede che infrangerà il record annuale di 10 ondate di calore, stabilito nel 2020.

Marcos Andrade, direttore della fisica atmosferica presso la Universidad Mayor de San Andrés a La Paz, ha detto che l’altopiano andino in Bolivia e Perù ha anche sperimentato condizioni meteo “inusuali” dall’inizio dell’anno.

I record di calore sono stati infranti in diverse città in Brasile, Argentina e Uruguay. Karla Beltrán, consulente ambientale, ha detto che quest’anno Buenos Aires ha registrato anche la sua temperatura più alta di sempre, 38.6°C, il 11 marzo, mentre la città di Mercedes in Uruguay ha raggiunto un nuovo picco di 40.5°C.

Lei afferma che l’ondata di calore è in linea con l’ultimo rapporto del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, che ha notato che la parte meridionale dell’America del Sud è particolarmente vulnerabile agli episodi di alte temperature. Gli studi hanno dimostrato che l’America del Sud settentrionale, compresa la regione dell’Amazzonia e la costa del Pacifico fino al deserto di Atacama, sperimenterà ondate di calore più frequenti e intense.