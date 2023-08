L’analisi meteo di questi giorni è chiara. Sole e caldo a volontà, praticamente per tutti. Ma attenzione a una cosa. Da alcuni giorni i vari modelli di previsione, in modo particolare alcuni, mostrano dei segnali di un radicale cambiamento delle condizioni meteorologiche nel corso dell’ultima decade di Agosto. Andiamo ad approfondire questo tema, per sapere quando ci sarà la fine definitiva del caldo.

Aria fresca in arrivo? Forse, anche perché…

Molto probabilmente una massa d’aria fresca si porterà sull’Europa orientale, non è detto che arrivi per forza sulle nostre regioni, ma a quanto pare potrebbe effettivamente costringere l’alta pressione a difendersi. Quest’ultima, visto che è assai tenace, ce la farà a difendersi? O lo scudo verrà bucato? partiamo da quest’ultima opzione. Se gli spifferi di aria fresca dovessero riuscire ad inserirsi all’interno dell’alta pressione, potremmo assistere a una fase meteorologica di instabilità atmosferica piuttosto vivace. Significa pertanto che potrebbero comparire temporali di una certa rilevanza.

Ovviamente calerebbero le temperature, temperature che dai valori ampiamente sopra media dei prossimi giorni potrebbero riportarsi su valori più normali, o persino un poco al di sotto.

L’opzione rottura estiva; remota ma c’è

Va detto che secondo qualche centro di calcolo internazionale, in modo particolare quello americano, nell’ultima settimana di agosto potrebbe addirittura transitare una goccia fredda. Si tratterebbe, in poche parole semplici, di un piccolo vortice ciclonico secondario che se confermato potrebbe scatenare instabilità molto più diffusa e consistente.

Ciò significherebbe senza ombra di dubbio la fine del caldo definitiva. Ma occhio a dar tutto per buono. Mancano tantissimi giorni!

Le considerazioni finali

Si tratta di ipotesi che andranno confutate dai fatti, tuttavia è già da diversi giorni che leggiamo nei vari modelli meteo a lunga gittata codesti segnali Alla luce di ciò, non possiamo far finta di nulla, ma dobbiamo cercare di capire se più indizi saranno in grado di darci una prova.