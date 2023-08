Amici lettori, il titolo non è fuorviante: si prevede un giorno in cui il meteo⁣ subirà una trasformazione ​drastica.⁣ Di che cosa stiamo⁣ discutendo? ‌Cosa succederà al clima nei‍ prossimi giorni?⁢ Vi esortiamo a⁤ leggere attentamente il nostro articolo per saperne di ⁤più.

Un calore ​temperato

Un’onda ⁤di calore senza eccessi

Prima⁢ di tutto, vogliamo farvi sapere che ci troviamo ‍in una fase di calore moderato. È vero,‌ nel Sud persiste un anticiclone⁣ di origine‍ africana, ma‍ non particolarmente forte. Non c’è alcuna analogia con le temperature estreme che abbiamo riscontrato nel mese di Luglio.

Un imminente cambiamento climatico

Inoltre, si prevede un cambiamento climatico ​rilevante, che potrebbe portare la ⁤prima vera ondata di pioggia in ⁢tutte le regioni. Quando? Scopriamolo insieme nei dettagli nel paragrafo successivo.

Il momento di svolta

L’inizio‍ del cambiamento

Tutto cambierà Giovedì 3 Agosto, a partire dalle regioni ​del Nord, che ⁢dovrebbero ricevere una quantità notevole ‌di pioggia. Il cambiamento diventerà ancora più drastico il Venerdì 4, con un’intrusione perturbata dal Nord Atlantico come non si vedeva da un mese⁢ e mezzo.

Una significativa diminuzione della temperatura

Piogge e temporali ‌diffusi su ‌quasi tutta la Penisola, con un calo di temperatura molto marcato. In particolare, dove riuscirà a piovere per l’intera giornata, le temperature massime‌ potrebbero addirittura scendere al di sotto dei 20 gradi. ‍Quindi, una tipica fase meteo⁤ di fresco estivo.

Il clima nei giorni a​ seguire

Questo scenario dovrebbe continuare anche Sabato 5, coinvolgendo maggiormente il Centro ‍e il lato adriatico fino alla Puglia, con ⁢precipitazioni diffuse di carattere temporalesco e ⁣con la possibilità di fenomeni anche di una certa intensità.

Il pericolo di temporali violenti

Sfortunatamente, il rischio di temporali molto forti,⁣ raffiche di vento intense e grandinate è ⁤molto reale, ancora una volta il ‌Nord è stato⁤ alle prese con tali fenomeni, a‌ causa del calore presente nel‌ Mar Mediterraneo. Non⁤ ci resta che seguire ⁤attentamente i nostri aggiornamenti⁢ meteo, per capire con‍ precisione dove⁢ si verificheranno i prossimi fenomeni violenti, previsti nei‍ giorni‌ menzionati.