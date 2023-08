Si fa troppo in fretta a buttar giù una tendenza meteo climatica. Basta che i modelli di previsione cambino rotta che subito si cerca di salire sul carro del vincitore, ovviamente il più probabile. E sapete qual è? Beh, ovviamente lui, sempre e solo lui, l’anticiclone africano. Sì, perché da qui a una settimana dovrebbe tornare sulle nostre regioni.

Le discussioni

Piano però, da qui a sostenere che il quadro meteorologico diventerà nuovamente eccezionale ce ne passa. Non possiamo sbilanciarci in questo modo. Se osserviamo le proiezioni degli autorevoli centri di calcolo internazionali, non si vede molto di eccezionale.

È vero, molto probabilmente tornerà a fare molto caldo, le temperature massime in varie zone d’Italia potranno inizialmente superare quota 35 gradi per poi puntare anche ai 40 occasionalmente. Ma oramai è praticamente la norma. E ci parrà poco, dopo l’inferno in terra passato a Luglio.

Ferragosto eccezionale?

Però se dobbiamo pensare a qualcosa di eccezionale dobbiamo necessariamente tornare indietro qualche settimana fa.. Quelle sì che erano condizioni meteo eccezionali, con record sbriciolati come birilli.

Stavolta no, stavolta non sembrerebbero esserci presupposti per qualcosa di simile, men che meno a Ferragosto. Ovviamente il condizionale è sempre d’obbligo, ovviamente dobbiamo tenere conto che le proiezioni potrebbero cambiare. Ma guardando bene le mappe, i modelli son concordi nel proporre caldo intenso ma non ultra estremo come prima.

Le sentenze

Per questo motivo vi diciamo che è assolutamente prematuro buttar giù delle sentenze, piuttosto conviene aspettare ancora qualche giorno perché prima o poi tutti i modelli di previsione saranno in grado di dirci se la prossima (a partire dalla prossima settimana) sarà un’ondata di caldo realmente eccezionale.

Diciamo però che fare sempre prendere più piede che la classica festa ferragostana sia caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate su molte zone d’Italia. Ma per ulteriori dettagli è necessario attendere ancora qualche giorno.