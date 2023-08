È iniziato il conto alla rovescia, tra poco più di 10 giorni potremmo decretare ufficialmente la fine dell’estate meteorologica o se preferite l’inizio dell’autunno.

Bene, ma che cosa dobbiamo aspettarci dal primo mese autunnale? Sì, perché settembre porterà con sé il cambio stagione, settembre sarà a tutti gli effetti un mese di transizione durante il quale ci aspettiamo non poche novità. Attenzione, perché fino a questo momento dobbiamo dire che l’analisi dei vari pattern climatici ci ha aiutato nel capire come avremmo trascorso l’estate.

Quegli stessi pattern ora si potranno dare una grossa mano per provare stilare un trend evolutivo del mese entrante. Bando alle ciance, che cosa potrebbe succedere?

Bene, non vogliamo perderci troppo in chiacchiere e vi diciamo che dovremo prestare molta attenzione soprattutto alla seconda metà del mese perché crediamo che l’autunno potrebbe realmente irrompere sulla scena mediterranea come ai vecchi tempi ovvero con l’arrivo di perturbazioni atlantiche degne di questo nome.

Occhio, perché in presenza di quel famoso surplus termico di cui abbiamo parlato tantissime volte i fenomeni atmosferici potrebbero essere particolarmente violenti. Non escludiamo che possano strutturarsi pericolose aree cicloniche, magari addirittura dei veri e propri cicloni mediterranei…

Speriamo ovviamente di no, speriamo che l’autunno possa arrivare gradualmente senza coglierci impreparati però vi stiamo dicendo fin da oggi che la seconda metà di settembre potrebbe essere veramente turbolenta. La prima metà, invece, potrebbe proporci ancora belle condizioni d’estate eccezion fatta per i primi giorni durante i quali molto probabilmente avremo ancora gli strascichi del peggioramento meteo dell’ultima settimana di agosto.