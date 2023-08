Partiamo dal presupposto che stiamo ragionando nel campo delle ipotesi meteo climatiche, per cui quello che scriveremo andrà comunque rivalutato nel corso del tempo.

Da alcuni giorni vi abbiamo detto che i vari modelli di previsione, in modo particolare alcuni, mostrano dei segnali di un possibile cambiamento delle condizioni meteorologiche nel corso dell’ultima decade di agosto. Molto probabilmente una massa d’aria fresca si porterà sull’Europa orientale, non è detto che arrivi per forza sulle nostre regioni o che comunque abbia qualche influenza ma a quanto pare potrebbe effettivamente costringere l’alta pressione a difendersi.

Diciamo che se quegli spifferi di aria fresca dovessero riuscire ad inserirsi all’interno dell’alta pressione potremmo assistere a una fase di instabilità atmosferica piuttosto vivace. Significa pertanto che potrebbero comparire temporali di una certa rilevanza a partire dalle regioni adriatiche.

Ovviamente calerebbero le temperature, temperature che dai valori ampiamente sopra media dei prossimi giorni potrebbero riportarsi su valori più normali.

Va detto che secondo qualche centro di calcolo internazionale, in modo particolare quello americano, nell’ultima settimana di agosto potrebbe addirittura transitare una goccia fredda ossia un piccolo vortice ciclonico secondario che se confermato potrebbe scatenare instabilità molto più diffusa e consistente.

Lo ripetiamo, si tratta di ipotesi che andranno confutate dai fatti, tuttavia è già da diversi giorni che leggiamo nei vari modelli previsionali tali segnali indi per cui non possiamo far finta di nulla ma dobbiamo cercare di capire se più indizi saranno in grado di darci una prova.