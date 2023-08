Ci siamo, dopo varie giornate in compagnia di condizioni meteo climatiche sicuramente piacevoli l’anticiclone africano sta per premere nuovamente il piede sull’acceleratore.

Come avevamo ampiamente previsto i giorni scorsi la settimana di Ferragosto avrebbe portato un nuovo diffuso rialzo delle temperature, soprattutto nella seconda metà. Non che in questi giorni non stia facendo caldo, attenzione, dobbiamo essere molto chiari: le temperature si sono già portate al di sopra delle medie stagionali.

Medie stagionali che verranno ampiamente superate prossimamente con punte massime che potranno toccare 37-38 °C ma che localmente potrebbero sfiorare quota 40 °C. Stavolta dobbiamo dirvi che farà caldo dappertutto, quindi non ci sarà alcuna zona d’Italia presente dalla calura africana.

Va detto però che alcuni centri di calcolo internazionali vedrebbero, durante il weekend, qualche piccolo disturbo nelle regioni del sud a causa di spifferi da aria relativamente più fresca provenienti da est. Ipotesi che andrà confermata, ipotesi che se confermata potrebbe portare un calo delle temperature ed anche qualche temporale.

La vera novità potrebbe però subentrare nel corso dell’ultima settimana di agosto, infatti i modelli di previsione continuano a confermarci un sostanziale cambio di circolazione a livello continentale. Tale cambiamento potrebbe avere delle ripercussioni anche in Italia, l’espandersi di una saccatura nordica potrebbe non soltanto far crollare le temperature ma anche portare un consistente peggioramento del tempo.

Peggioramento che partirebbe molto probabilmente del Nord Italia per poi estendersi verso il resto dello stivale, isole maggiori comprese. Avremo comunque modo di riparlarne approfonditamente nei prossimi giorni.