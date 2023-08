La prima settimana d’agosto aveva lasciato in qualche modo il segno. La prima settimana d’agosto aveva proposto condizioni meteo climatiche insolite, difatti dopo il caldo record di luglio pensare di parlare di anomalie termiche negative era utopia. Invece no, come spesso capita (per non dire sempre) la natura è in grado di stupirci.

Però attenzione, perché quella settimana rappresentò appunto un anomalia. Agosto, così come luglio, è un mese pienamente estivo quindi pensare che potesse andare avanti in quel modo era assolutamente sbagliato.

Eppure a volte basta una rondine a far primavera, quando sappiamo che invece una sola rondine non è garanzia di cambiamento. Ciò per dire che in virtù di quelle condizioni meteo climatiche da più parti fu fatta una scommessa contro agosto, ovvero in tanti puntarono su un mese caratterizzato da variabilità atmosferica se non addirittura instabilità atmosferica.

Scommessa rischiosissima, scommessa che infatti è stata persa. Dopo alcuni giorni di gran fresco è tornato l’anticiclone, prima clemente ora cattivo. Già, perché dopo la normalità termica durata per qualche giorno abbiamo ripreso tenore, il vigore termico non si è fatto minimamente attendere e le temperature in men che non si dica si sono riportate al di sopra delle medie stagionali.

Comunque chi ha deciso di accollarsi il rischio va ugualmente apprezzato, di fatti non è facile mettersi contro l’anticiclone africano. Semmai è più facile il contrario, infatti ricorderete che a maggio spesso e volentieri scrivemmo che la scommessa più facile dell’estate era quella anticiclonica.

D’altronde d’estate non possiamo avere la pretesa che non faccia caldo, poi per carità c’è caldo e caldo ma ormai ci siamo abituati alla presenza ingombrante dell’anticiclone africano e difficilmente vedremo le cose cambiare nei prossimi anni a meno che non ci si renda conto che per poter porre un freno a questa situazione bisognerà mettere in campo tutte le forze possibili.